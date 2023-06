Rio Tinto confirme son projet de 96 cuves AP60 au Saguenay

Rio Tinto confirme qu’elle construira un total de 96 cuves de la technologie AP60 à Saguenay. Il s’agit d’un projet attendu depuis longtemps dans la région tandis que la fermeture de ses cuves précuites à Arvida prévue pour 2025 soulevait des inquiétudes quant aux emplois.

La société en a fait l’annonce accompagnée du premier ministre du Québec, François Legault, du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada, François-Philippe Champagne et de représentants syndicaux.

Il s’agit d’un investissement de 1,4 milliard $ au Complexe de Jonquière. Le projet contribuerait à la production annuelle d’environ 160 000 tonnes métriques d’aluminium primaire au Québec.

Le chef de la direction de Rio Tinto, Jakob Stausholm, a souligné, en conférence de presse, qu’il s’agissait du plus important investissement de l’entreprise au Québec, mais aussi en Occident, depuis une décennie.

Les cuves utiliseront la technologie AP60. La société affirme qu’elles réduiront les émissions de gaz à effet de serre de 50 % par rapport aux vieilles cuves de l’usine d’Arvida.

Québec accordera 150 millions $ pour soutenir le projet. L’entente entre l’entreprise et le gouvernement Legault fournit également plus de détails sur les tarifs d’électricité de l’entreprise. Il sera similaire au tarif L pour les nouvelles cuves.