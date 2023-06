Stagnation des ventes à la SQDC

Après trois ans de croissance, les ventes ont stagné à la Société québécoise du cannabis (SQDC) lors de l’année financière 2022-2023, qui s’est terminée le 25 mars. C’est ce que nous indique le plus récent rapport annuel publié par la société d’État lundi.

C’est l’équivalent de 106,5 tonnes de marijuana qui a été acquis par les clients lors de la dernière année, soit le même volume que pour l’année précédente. De même, la SQDC estime avoir capté 56,10 % des ventes, le reste étant effectué illégalement. Il s’agit d’une légère baisse de cette proportion par rapport à l’an dernier.

Le président-directeur général, Jacques Farcy, jette en partie le blâme sur les grèves qui touchent 24 des 98 succursales depuis plus d’un an, réduisant leurs heures d’ouverture. Il affirme être toujours à l’écoute à la table des négociations.

« Le principal différend entre les parties est le salaire des employés. On est convoqués la semaine prochaine par le conciliateur », a indiqué M. Farcy.

Il estime également que la SQDC doit mieux valoriser son offre auprès de ses consommateurs et améliorer son service à la clientèle.

« C’est de revoir notre affichage en succursale. C’est aussi de voir comment on peut donner un petit peu plus de marge de manoeuvre à nos conseillers pour que, dans leur accompagnement, ils puissent parler un peu d’autre chose que du taux de THC et du prix », a précisé le p.-d.g.

M. Farcy est conscient qu’une partie de la clientèle souhaiterait acheter des produits qui ne sont pas permis par la loi dans les magasins du Québec, comme des bonbons, des crèmes ou des produits de vapotage. Il rappelle toutefois que le débat à ce propos n’appartient pas à la SQDC, mais aux élus. Il fait aussi remarquer que plusieurs autres provinces permettent la commercialisation de ces produits, mais affichent des taux de captation du marché noir similaires à celui du Québec. Ce ne serait donc pas une solution miracle.

M. Farcy a espoir de dépasser ce plateau des ventes, mais prévoit une croissance plus modérée dans les prochaines années. L’objectif est d’écouler l’équivalent de 124 millions de tonnes de cannabis en 2023-2024 et d’atteindre 130 millions de tonnes en 2025-2026.

Les profits ont pour leur part augmenté même si les revenus sont restés immobiles. Les marges de la SQDC se sont améliorées, notamment en raison des coûts plus bas des produits. La baisse de la masse salariale causée par les grèves a aussi fait baisser les dépenses, certaines succursales n’étant temporairement opérées que par les gestionnaires. Ainsi, 232,7 millions de dollars ont été acheminés dans les coffres de l’État, si on compte les taxes imposées à ces produits. La majorité de la cagnotte est déposée dans le Fonds de lutte contre les dépendances.