La planète économique à Montréal pour parler des enjeux de l’heure

Peut-être la 29e Conférence de Montréal aurait-elle pu avoir lieu au début de la semaine dernière. L’atmosphère brun orange provoquée par les feux de forêt aurait certainement aidé le Forum économique international des Amériques (FEIA) dans l’atteinte de son objectif : mettre les décideurs économiques mondiaux au diapason des nombreux enjeux auxquels ils devront faire face dans les prochaines années.

La conférence internationale lancée dans la foulée de la création de l’ALENA en 1994 par l’homme d’affaires Paul Desmarais (père) et l’ex-politicien Gil Rémillard a pour thème cette année la réussite économique dans un monde en pleine transition. De lundi à mercredi, les 2500 participants attendus à l’hôtel Bonaventure pourront choisir la transition qui leur convient : environnementale, numérique, énergétique, géopolitique…

« Le constat cette année est assez particulier », convient Cédric Muller, vice-président au contenu et aux affaires publiques du FEIA. « Nous assistons en 2023 à une convergence de crises économique, environnementale, géopolitique et face à tout ça, il faut imaginer les conditions pour une sortie de crise réussie malgré une forte inflation, une transition énergétique qui tarde à prendre son envol et une transition numérique qui touche à peu près tous les secteurs économiques. »

Le temps d’agir

La programmation de la conférence de trois jours est chargée des sujets de l’heure. Des sujets auxquels les plus cyniques apposeront le qualificatif de « buzzwords », tant ils ont été entendus ailleurs : finance durable, cybersécurité, énergie renouvelable, intelligence artificielle…

Peut-être que l’actualité des derniers jours permettra d’aller au-delà des simples mots, cette fois-ci. « Notre objectif est d’aller plus loin », dit Cédric Muller. « On veut conscientiser les gens sur place et partager les meilleures pratiques qu’on voit partout dans le monde. Les défis actuels demandent une action décisive des dirigeants. Il faut remettre en cause l’immobilisme. »

Une des conférencières qui illustrent l’importance d’accomplir les bons gestes est probablement Jennifer Johnson. L’actuelle présidente-directrice générale du fonds d’investissement Franklin Templeton a réussi au cours des 30 années à convaincre le secteur de la finance de réduire ses investissements dans les énergies fossiles au profit des énergies renouvelables et d’une économie plus durable.

Franklin Templeton a dû défendre plus tôt cette année devant des élus républicains à la tête d’États producteurs de pétrole l’inclusion de facteurs environnementaux, sociaux et de bonne gouvernance (ESG) dans leurs stratégies d’investissement.

Le fonds américain, qui possède quelque 1400 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion, s’est positionné en faveur de l’adoption par la SEC, le gendarme financier des États-Unis, de règles encadrant la façon dont les entreprises doivent publier leur impact climatique. La droite politique et économique américaine, souvent climatosceptique, s’y oppose fermement.

Concilier gestes et parole

Le président de BMO Groupe financier pour le Québec, Grégoire Baillargeon, participe également à la Conférence de Montréal. Le dirigeant a livré au début mai un vibrant plaidoyer en faveur de l’action climatique devant des membres de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Son discours tranche nettement avec le comportement du secteur bancaire canadien, très complaisant envers les énergies polluantes.

Réconcilier les gestes avec la parole doit se faire plus tôt que tard par les grandes banques canadiennes, explique au Devoir M. Baillargeon. La BMO, qui continue d’aider les pétrolières albertaines, a récemment créé un comité interne d’action pour le climat dont le mandat est de l’aider à rapprocher ses propres actions avec cette vision d’une finance verte et durable.

« Il faut encourager le progrès », dit Grégoire Baillargeon. « Plutôt que blâmer une industrie lorsqu’elle se met enfin en branle, il faut féliciter le changement. Si on se met à seulement financer l’énergie renouvelable, les gens vont beaucoup nous aimer, mais on n’aura pas aidé toute l’économie à se décarboner. »

Ce sujet sera vivement débattu cette semaine à la Conférence de Montréal. Et si ça mène des participants à agir plus vite et plus fort que prévu, l’événement aura atteint son objectif.