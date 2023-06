Le taux de chômage à 5,2% au Canada en mai et à 4% au Québec

L’emploi global a peu varié le mois dernier au Canada et le taux de chômage a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 5,2 %.

Au Québec, le taux de chômage a été de 4 % le mois dernier.

Statistique Canada signale que la hausse du taux du mois dernier au Canada était la première depuis août dernier.

Le taux chez les jeunes s’est établi à 10,7 % en mai, en hausse de 1,1 point de pourcentage par rapport à avril, alors que chez les personnes âgées de 55 ans et plus, il a augmenté de 0,2 point de pourcentage pour atteindre 4,1 %.

L’agence fédérale précise que l’emploi global a reculé de 17 000 le mois dernier au pays, ou d’à peine 0,1 %. D’ailleurs, la croissance de l’emploi a ralenti au cours des derniers mois et les augmentations mensuelles moyennes ont été de 33 000 de février à avril, suite aux fortes hausses totalisant 326 000 emplois enregistrées de septembre 2022 à janvier dernier.

L’emploi a reculé de 2,8 % chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans, mais il a progressé de 0,5 % chez les personnes âgées de 25 à 54 ans.

Le nombre de travailleurs a diminué dans le secteur des services aux entreprises, des services relatifs aux bâtiments et des autres services de soutien, ainsi que dans le secteur des services professionnels, scientifiques et techniques. Parallèlement, l’emploi a progressé dans les secteurs de la fabrication, dans la catégorie des « autres services » et dans les services publics.

Au Québec, l’emploi a peu varié pour un quatrième mois consécutif. Le taux de chômage de 4 % est demeuré juste au-dessus du creux record de 3,9 % enregistré en janvier dernier et en novembre 2022.

Statistique Canada a observé que dans la région métropolitaine de Montréal, l’emploi a augmenté de 0,8 % le mois dernier et que le taux de chômage a reculé à 3,9 %, le plus faible depuis 2006.

Au Nouveau-Brunswick, le taux de chômage est resté stable en mai par rapport à avril, à 6,1 %. En Nouvelle-Écosse, il a reculé de 6,3 % à 5,7 % alors qu’il a légèrement augmenté de 0,1 point de pourcentage à l’Île-du-Prince-Édouard, à 7,2 %.

Par ailleurs, Statistique Canada signale que par rapport à un an plus tôt, le salaire horaire moyen a progressé de 5,1 % au Canada en mai, de 1,61 $, pour atteindre 33,25 $.