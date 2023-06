Les alumineries réclament des tarifs d’électricité compétitifs au Québec

Les dirigeants québécois de Rio Tinto, d’Alcoa et d’Alouette ont vanté mercredi le potentiel de l’aluminium vert au Québec lors d’un panel de discussion au Conseil des relations internationales de Montréal. Ils ont toutefois mis une condition sine qua non à leurs investissements au Québec : l’obtention de tarifs d’électricité compétitifs.

Les alumineries sont parmi les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre au Québec, mais elles visent la carboneutralité d’ici 2050.

« On a été très affectés par les feux de forêt dans notre région. Ça fait juste augmenter le besoin de se mobiliser comme société [par rapport à la carboneutralité], et on a un rôle à jouer », a dit Claude Gosselin, président et chef de la direction d’Aluminerie Alouette. « La communauté, le gouvernement, le marché financier et nos clients ont tous des attentes envers nous. »

Rio Tinto et Alcoa misent d’abord et avant tout sur la technologie Elysis, qui permet de produire de l’aluminium sans émettre de CO 2 .

« C’est comme passer du moteur à combustion au moteur électrique », a indiqué Jean Simard, président et chef de la direction à l’Association de l’aluminium du Canada.

Il reste toutefois à démontrer que cette technologie fonctionne sur le plan commercial, a souligné le président d’Alcoa Canada, Louis Langlois. Si tout va bien, la première production à grande échelle pourrait avoir lieu en 2026. Chez Rio Tinto, on pense construire de nouvelles usines utilisant ces technologies, à côté des usines existantes, puisqu’il serait complexe d’adapter ces dernières, estime le directeur exécutif des opérations Atlantique chez Rio Tinto, Sébastien Ross.

En attendant, Rio Tinto veut réduire ses émissions de 50 % pour 2030. Décarbonation de la raffinerie d’alumine, captage du carbone et projets de recyclage sont au menu. On espère également pouvoir remplacer 96 cuves à anodes précuites de l’usine d’Arvida par des cuves émettant moins de gaz à effet de serre.

Compétition étrangère

Tous ces changements vont requérir beaucoup d’investissements, affirment les dirigeants. De l’énergie supplémentaire sera également nécessaire pour assurer la décarbonation, affirment-ils, alors que cette industrie énergivore est déjà le client le plus important d’Hydro-Québec. Il n’est toutefois pas garanti que ces investissements seront faits au Québec.

« Le prix de l’électricité est le facteur qui détermine si une aluminerie est rentable ou pas, a avancé Louis Langlois. Quand on regarde la courbe des coûts, il faut que le prix se trouve au moins dans la médiane de toutes les alumineries au monde. »

M. Simard a souligné que l’aluminium du Moyen-Orient, qui s’alimente au gaz naturel, et celui de l’Inde, qui utilise le charbon, font concurrence à l’aluminium québécois auprès des clients américains.

« Si ce n’est pas au Québec, les investissements dans les alumineries pourraient se faire au Moyen-Orient ou ailleurs dans le monde », a-t-il affirmé.

Traverser les crises

Des dizaines d’alumineries ont fermé leurs portes au cours des dernières années, alors que diverses crises géopolitiques ont mené le prix de l’aluminium à la baisse et que les coûts de l’énergie ont grimpé. Les contrats à partage de risque des alumineries québécoises avec Hydro-Québec leur ont permis de maintenir leurs activités, ont affirmé les dirigeants.

Ces ententes font en sorte que les tarifs d’électricité sont modulés en fonction du cours de l’aluminium. Lorsque le prix de l’aluminium est bas, les entreprises payent leur électricité moins cher. Cela leur permet de payer moins que le tarif L, lié à la plupart des activités industrielles.

Or, ces contrats arrivent à échéance dans les prochaines années. Les quatre représentants de l’industrie ont plaidé pour un maintien de ce modèle.

Les dirigeants ont semblé mercredi avoir bon espoir de s’entendre avec Québec. Sans vouloir entrer dans des détails « confidentiels de négociation », M. Ross a indiqué que Rio Tinto, qui possède ses propres installations hydroélectriques, pourrait soutenir Hydro-Québec pendant les périodes de pointe en « optimisant conjointement [leurs] réservoirs ». Tout cela dans le contexte où Hydro-Québec prévoit de devoir augmenter sa capacité de production d’au moins 50 % d’ici 2050 pour répondre aux besoins de la transition énergétique.

M. Simard a rappelé le rôle de l’aluminium dans cette transformation de l’économie. « La batterie n’a aucune raison d’être si l’aluminium n’est pas là pour l’enchâsser à l’intérieur de la voiture, pour fabriquer des lignes de transmission de câblage en aluminium ou pour fabriquer des panneaux solaires qui vont fournir de l’électricité », a-t-il dit.

Rappelons que l’aluminium s’est ajouté à la liste de minéraux critiques canadiens en 2021.

