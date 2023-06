Dollarama continue de bénéficier de l’inflation

L’inflation continue de pousser les consommateurs dans les bras de Dollarama, qui augmente ses revenus de plus de 20 %. Cet élan favorable est encore plus fort que ne l’avaient anticipé les analystes financiers.

« Bien que nous continuions de voir une forte demande pour les produits consommables [nourriture, produits ménagers] dans le contexte d’une inflation persistante, nous constatons aussi de bons résultats pour nos articles saisonniers et la marchandise en général », a affirmé le président et chef de la direction, Neil Rossy, lors d’une conférence téléphonique avec les analystes financiers mercredi.

Les ventes du détaillant montréalais ont augmenté de 20,7 %, à 1,29 milliard de dollars, au premier trimestre clos le 31 mars. Les ventes comparables, une donnée qui exclut les ouvertures et les fermetures de magasins survenues dans les 12 derniers mois, ont progressé à un rythme de 17,1 %. Le nombre de transactions a, pour sa part, bondi de 15,5 %.

L’analyste Martin Landry, de Stifel GMP, qualifie la progression des ventes comparables d’« impressionnante ». « C’est le rythme le plus rapide en cinq ans. Cette forte croissance semble soutenue par les volumes plutôt que les prix, ce qui est un excellent signe. Ça laisse entendre que Dollarama continue de gagner des parts de marché. »

Plusieurs raisons rendent les clients plus sensibles aux aubaines, note M. Rossy. « Il y a plusieurs facteurs autres que l’inflation qui jouent sur les comportements des consommateurs. Il y a la croissance des salaires ou les taux d’intérêt. »

Pas de guerre de prix

À un analyste qui lui a demandé s’il constatait une augmentation de la concurrence dans les prix de la part d’autres détaillants, le grand patron de Dollarama a semblé peu préoccupé par ce que font ses concurrents. « Nous ne réagissons pas aux activités promotionnelles, répond le dirigeant. […] S’ils décident d’avoir d’horribles marges sur un produit d’appel, c’est leur décision d’affaires. Nous avons une stratégie de bas prix tous les jours. »

Il a même concédé que le prix d’articles scolaires pourrait être plus bas chez un concurrent pendant les promotions de la rentrée. « Pour 11 mois et demi, nous sommes plus abordables. C’est l’approche que nous prenons, et je crois que nos clients, en majorité, aiment cela. »

Dans ce contexte, la société a enregistré un bénéfice net de 179,9 millions, par rapport à 145,5 millions à la même période l’an dernier. Le bénéfice dilué par action est de 63 cents. Avant la publication des résultats, les analystes anticipaient un bénéfice par action de 59 cents et des revenus de 1,25 milliard, selon la firme de données financières Refinitiv.

Dollarama a également ouvert 21 magasins au cours du trimestre. « C’est un nombre particulièrement élevé pour la saison », indique l’analyste Brian Morrison, de Valeurs mobilières TD. M. Rossy a expliqué que la société avait décidé de devancer des projets au début de l’année « pour enlever la pression » sur les périodes où traditionnellement la construction est plus intense. « Ça ne change pas notre objectif d’ouvrir entre 60 à 70 magasins d’ici la fin de l’exercice. »

Malgré les résultats meilleurs que prévu, Dollarama n’a pas bonifié ses prévisions pour le reste de l’année. La direction s’attend toujours à ce que les ventes comparables augmentent de 5 % à 6 % au cours de l’exercice. « Nous préférons demeurer prudents et voir comment se comporteront les consommateurs, tandis que les résultats du deuxième trimestre de l’an dernier avaient été très forts », a précisé le chef des finances, Jean-Philippe Towner.