De gros profits pour Loto-Québec et la SAQ

Les sociétés commerciales d’État ont affiché des résultats financiers en forte hausse. Le dividende versé au gouvernement n’en sera que plus juteux, soit de quelque 3 milliards de dollars.

Loto-Québec a affiché mercredi un résultat net consolidé de 1,6 milliard de dollars pour son exercice 2022-2023, ce qui représente une progression de 40 % par rapport au résultat de l’exercice précédent, qui avait notamment été marqué par des périodes de fermeture liées à la pandémie de COVID-19. Les produits de la société d’État ont totalisé 3 milliards, une hausse de 35,2 % par rapport à l’exercice 2021-2022.

Par rapport aux résultats financiers de l’exercice 2019-2020, qui précède la pandémie, Loto-Québec a vu son résultat net et ses revenus progresser de 18,2 % et de 9,4 % respectivement. La société a souligné qu’il s’agissait de sa meilleure performance financière depuis l’entrée en vigueur de la loi antitabac, en 2006, qui avait eu comme effet secondaire de réduire l’achalandage dans les établissements de jeux.

Le secteur des loteries a vu ses produits totaliser 996,1 millions de dollars, ce qui représente une baisse de 1,1 % par rapport aux revenus records de l’exercice précédent. Pendant ce temps, le secteur des casinos et des salons de jeux a vu ses produits bondir de 67,6 % sur un an, pour atteindre 1,1 milliard, un sommet historique. Le secteur des établissements de jeux a finalement enregistré des produits de 922,2 millions, en hausse de 64,6 % sur un an.

Les dépenses totales de Loto-Québec se sont chiffrées à 875,1 millions de dollars, une hausse de 34,3 % par rapport à l’exercice précédent, mais une baisse de 3,3 % par rapport à 2019-2020.

Ces résultats, qui ne comprenaient aucune ventilation pour le quatrième trimestre en tant que tel, permettront à la société d’État de verser un dividende de 1,6 milliard au gouvernement du Québec.

Forte hausse de la rémunération

Dans son rapport annuel, Loto-Québec a révélé que son président et chef de la direction, Jean-François Bergeron, avait vu sa rémunération globale atteindre 586 421 $ pour l’exercice clos le 31 mars, ce qui représente une hausse de 46 % par rapport à celle de l’an dernier. Cependant, puisque sa nomination à ce poste remonte au 31 mai 2021, c’est la première fois que sa rémunération globale porte sur un exercice complet.

Les quatre autres dirigeants de Loto-Québec les mieux rémunérés ont pour leur part enregistré des hausses de rémunération globale entre 34,3 % et 38,3 %, ce qui s’explique notamment par le retour de la rémunération incitative, qui avait été suspendue pendant la pandémie. Ces primes, qui portent maintenant le nom de « rémunération variable annuelle », sont conditionnelles à l’atteinte de certains objectifs. Pour les cinq dirigeants les mieux rémunérés de la société d’État, elles oscillaient entre 70 992 $ et 106 994 $ lors du plus récent exercice.

1,4 milliard pour la SAQ

De son côté, la Société des alcools du Québec (SAQ) a affiché mercredi un résultat net de 1,4 milliard de dollars pour son exercice 2022-2023, en hausse de 5,6 % par rapport à l’exercice précédent, tandis que ses ventes ont progressé de 5 %.

Au cours de l’exercice clos le 25 mars, la société d’État a vu ses ventes totaliser 4,05 milliards de dollars, alors qu’elles s’étaient chiffrées à 3,85 milliards un an plus tôt. Exprimées en volume, ces ventes ont augmenté de 0,9 %, à 228,2 millions de litres.

Les ventes du réseau des succursales et des centres spécialisés se sont chiffrées à 3,7 milliards de dollars, en hausse de 5 % par rapport à celles de l’exercice précédent. La SAQ a attribué cette croissance aux ventes effectuées auprès des restaurants et des bars. Les ventes en ligne de ce réseau ont diminué de 12,3 % par rapport à l’exercice précédent, qui avait été marqué par certaines restrictions liées à la pandémie de COVID-19, pour atteindre 93,3 millions. Malgré leur recul, ces ventes restent plus de deux fois supérieures à celles de l’exercice prépandémique 2019-2020, et représentent en outre 3,1 % des ventes effectuées auprès des consommateurs.

Du côté du réseau des grossistes-épiciers, les ventes ont augmenté de 5,1 %, pour s’établir à 364 millions de dollars, a précisé la SAQ.

Le montant du résultat net annuel de la SAQ est entièrement remis au ministre des Finances du Québec, son unique actionnaire, sous forme de dividende.

Avec Le Devoir