Faute de bois, l’usine Résolu de La Doré suspend ses activités

Les feux qui ravagent les forêts dans le Nord-du-Québec perturbent les opérations de l’usine Résolu à La Doré, au Saguenay–Lac-Saint-Jean. L’impossibilité de s’approvisionner en bois en raison des incendies qui font rage pousse l’entreprise à suspendre dès jeudi ses opérations de sciage pour au moins une semaine.

« Cette décision sera réévaluée en fonction de l’évolution des feux et notre capacité à reprendre le transport de bois », précise Louis Bouchard, porte-parole pour Produits forestiers Résolu.

L’usine de La Doré emploie environ 250 travailleurs et travailleuses et constitue, « de très loin », le plus important employeur de la petite localité du Lac-Saint-Jean de 1600 habitants.

« Pour la communauté, c’est inquiétant, souligne le maire de La Doré, Ghislain Laprise, parce que c’est un salaire qui ne rentre pas. Ce qui est inquiétant aussi, c’est la quantité de bois qui va brûler. Ce bois-là, il va falloir le récupérer assez rapidement pour pouvoir en faire quelque chose. »

Pour l’instant, Résolu se dit incapable de déterminer combien de travailleurs et de travailleuses devront rester à la maison pendant l’interruption des opérations. « Certains pourraient assurer d’autres tâches en intérim », note Louis Bouchard.

Selon l’entreprise, les deux installations de Résolu situées à La Doré ont la capacité de produire annuellement 203 millions de pied-planche de bois d’oeuvre et 16 millions de pied-planche de bois transformé.

Même si les incendies épargnent La Doré, la petite localité subit les contrecoups économiques et sociales des feux de forêt qui font rage. Non seulement la plus importante usine interrompt ses activités pour une durée indéterminée, mais la ville se mobilise pour accueillir les évacués de Chibougamau, Oujé-Bougoumou et Chapais.

La Doré a notamment mis son centre des loisirs et son aréna à la disposition des sinistrés. Le camping prévu pour le Festival des camionneurs, qui doit démarrer à la fin du mois, offre gratuitement ses emplacements aux évacués qui possèdent roulottes et autocaravanes.

Le maire lui-même a accueilli chez lui son oncle de Chibougamau, âgé de 87 ans. « Je n’ai jamais vu une situation pareille en 62 ans, raconte Ghislain Laprise, natif de La Doré. Mon oncle non plus d’ailleurs. Mettons qu’ici, à La Doré, nous sommes contents qu’il y ait de la pluie aujourd’hui. »