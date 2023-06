La Banque du Canada hausse son taux directeur à 4,75%

La Banque du Canada a relevé mercredi son taux d’intérêt directeur de 25 points de base pour le faire passer à 4,75 %, réalisant sa première hausse depuis qu’elle a annoncé, en janvier, qu’elle prenait une pause.

Le taux directeur de la banque centrale se trouve maintenant à son plus haut niveau depuis avril 2001.

La Banque du Canada a expliqué que son conseil de direction avait déterminé que les taux d’intérêt n’étaient pas assez élevés pour rééquilibrer l’économique et ramener l’inflation annuelle à sa cible de 2,0 %.

Plusieurs économistes et prévisionnistes avaient noté que les données économiques publiées récemment avaient été plus fortes que prévu, ce qui allait probablement forcer la banque à réaliser une nouvelle hausse de taux dans les prochains mois.

Selon la banque centrale, la demande excédentaire dans l’économie paraît plus persistante qu’anticipé, évoquant du coup les tensions sur le marché du travail, la croissance économique meilleure que prévu au premier trimestre et une progression de la consommation « étonnamment forte et généralisée ».

La Banque du Canada s’attend toujours à ce que l’inflation annuelle recule à environ 3,0 % au cours de l’été, alors qu’elle était de 4,4 % au mois d’avril, mais puisque l’inflation de base reste élevée, elle s’inquiète de voir l’inflation rester « coincée nettement au-dessus » de sa cible..