Les entreprises forestières en gestion de crise

Alors que les coupes de bois sont à l’arrêt, plusieurs entreprises forestières mettent la main à la pâte pour freiner les feux de forêt. Si la crise se prolonge, elle pourrait avoir des répercussions sur la production de bois d’oeuvre et de pâtes et papier.

« Mercredi dernier, quand le feu de Chapais a débuté, nos équipes d’opérations forestières ont mis de côté tout ce qu’elles faisaient pour soutenir le combat piloté par la SOPFEU, rapporte Frédéric Verreault, directeur exécutif au développement corporatif chez Chantiers Chibougamau. On a mis à sa disposition toutes les ressources de l’entreprise, nos unités d’hébergement, nos services de buanderie, nos services de repas, nos opérateurs et ingénieurs forestiers, notre machinerie forestière. »

L’entreprise du Nord-du-Québec a cessé toute activité de coupe régulière. Elle contribue toutefois à l’exécution d’une ligne mécanisée, un corridor déboisé pour couper la propagation du feu.

Son usine de pâtes et papier à Lebel-sur-Quévillon a été complètement arrêtée en raison de l’évacuation de la municipalité. Elle a été frôlée par un incendie, à moins de 500 mètres.

Chez Produits forestiers Résolu, on souligne également que toutes les opérations de récolte sont suspendues et qu’on surveille la situation de près. « Nous tentons de rapatrier de la machinerie qui pourrait aider à combattre les incendies. Nos opérations de sciage pourraient également être interrompues si l’approvisionnement en bois venait à manquer », indique Louis Bouchard, directeur aux affaires publiques et relations gouvernementales pour l’entreprise.

« Je ne veux pas spéculer à moyen terme, mais comme l’industrie des pâtes et papier est intimement liée à celle du bois d’oeuvre, si les copeaux venaient à manquer, il pourrait y avoir des impacts sur notre production de pâte et de papier également », a-t-il ajouté.

Équipement et bois brûlé

Dans la foulée d’une tournée industrielle en Outaouais, le professeur de l’Université Laval Luc Lebel dit constater des conséquences immédiates sur les entreprises.

« Des équipements qui valent des centaines de milliers de dollars ont brûlé. Ce sont des PME qui vont devoir racheter une flotte », rapporte ce chercheur spécialisé dans les opérations forestières. Des inventaires de bois coupés sont aussi partis en fumée.

« L’industrie forestière est habituée aux feux, ce n’est pas nouveau, mais l’ampleur est inédite », remarque M. Lebel.

Daniel Beaudoin, également professeur en foresterie à l’Université Laval, s’inquiète pour ces entrepreneurs forestiers, sous-traitant des grands fabricants. « Ils n’ont souvent qu’un seul donneur d’ouvrage, et ils n’ont plus aucun revenu, puisqu’ils sont payés pour chaque mètre de coupe de bois qu’ils mettent en bordure de route », dit-il.

M. Beaudoin souligne que les usines de sciage ont généralement des réserves de bois assez basses en début d’été. Sans approvisionnement, certaines devront possiblement arrêter partiellement ou complètement leurs activités dans quelques semaines.

Des plans de récupération

Lorsque les entreprises pourront retourner en forêt, la complexe planification forestière devra être refaite. Pour des raisons d’aménagement durable, elles auront l’obligation de récupérer rapidement une partie de ce qui a été brûlé, soulignent les deux experts. Le bois livré sera également de moindre qualité, en plus d’être plus difficile et plus cher à récolter, ce qui pourrait entraîner des pertes de rendement.

L’offre de bois ainsi restreinte, non seulement au Québec, mais également dans d’autres provinces canadiennes, pourrait entraîner des pénuries et faire une pression à la hausse sur les prix, croit M. Lebel. Vincent Miville, directeur général de la Fédération des producteurs forestiers du Québec, rappelle que le prix du bois d’oeuvre s’est déprécié par rapport aux années de pandémie, alors que la demande en matériaux de construction est à la baisse. Si les prix remontent, ce ne sera probablement que pour quelques semaines ou mois, prédit-il.

Selon M. Miville, l’ampleur de ces incendies entraîne une « réflexion de fond » chez les propriétaires de terrains privés, qui devront « adopter des stratégies pour que leurs forêts soient plus résilientes face aux événements climatiques ».