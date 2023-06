Au Canada, le secteur de la construction se tourne vers les technologies numériques

Neuf entreprises de construction sur dix affirment être aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre ou de corps de métier, et pourraient devoir envisager certaines solutions de rechange, comme la préfabrication, la modularisation ou de nouvelles technologies novatrices.

Une enquête menée par la firme KPMG au Canada auprès de 275 entreprises révèle que l’industrie considère la technologie numérique comme une solution pour remédier à ces pénuries, qui, selon eux, affectent leur capacité à soumissionner à des projets et à respecter les délais dans un contexte de demande sans précédent.

Tom Rothfischer, associé chez KPMG au Canada, soutient que les outils numériques peuvent aider à économiser du temps et de l’argent, à réduire le gaspillage et à améliorer la sécurité des travailleurs. Il évoque notamment certaines technologies utilisées dans le secteur manufacturier comme l’impression 3D, qui a été adaptée à l’industrie de la construction pour poser du béton et construire des formes d’acier complexes, et le géométrage par drone, qui peut aider les entrepreneurs à disposer avec précision les travaux et à suivre les progrès.

Mais les répondants au sondage affirment que l’industrie canadienne de la construction a mis du temps à adopter les nouvelles technologies numériques et que la pandémie a intensifié le besoin d’adaptation du secteur. Environ 46 % des entreprises disent prévoir de consacrer plus de 11 % de leur budget de fonctionnement à la technologie et à la transformation numérique.