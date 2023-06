Apple Vision Pro: adieu métavers, bonjour informatique spatiale

C’est officiel. Apple a profité de sa conférence annuelle WWDC adressée aux créateurs d’applications pour dévoiler le casque de réalité mixte Vision Pro, un appareil ambitieux qui veut reproduire dans le virtuel ce que l’iPhone a produit dans la téléphonie mobile il y a 15 ans.

Tim Cook l’a dit : « Cette journée sera historique ! » Le p.-d.g. d’Apple était sur scène à Cupertino cinq minutes plus tôt que prévu, inhabituellement fébrile. Il a qualifié la journée de « plus grande conférence WWDC à vie ». Une vidéo montrant ensuite un jeune homme s’élançant dans le vide à la conquête d’une bulle de savon ne peut mieux illustrer là où Apple se trouve en 2023.

C’est seulement à la fin de la présentation de 120 minutes que Cook est revenu sur scène pour dévoiler son casque Vision Pro. « Je crois que la réalité augmentée est une technologie épatante », a-t-il lancé. « Et c’est pourquoi je suis emballé de présenter la nouvelle plateforme Apple Vision Pro. »

Apple Vision Pro

Vision Pro est un casque de réalité virtuelle que l’utilisateur pourra enfiler pour accéder à un environnement numérique immersif. Une couronne logée au haut du casque permet d’ajuster le niveau de transparence de l’affichage, ce qui permet d’avoir un aperçu de son environnement sans enlever le casque.

Ce « mélange entre le monde numérique et le monde physique » est la carte dans la manche d’Apple pour rivaliser avec des casques de réalité virtuelle ou augmentée déjà existants signée Meta, Microsoft et autres.

« Cela va apporter une nouvelle dimension à la technologie personnelle », assure Tim Cook. Le Mac a permis à la souris d’émerger. L’iPhone a lancé les écrans tactiles multitouches. Apple espère que le Vision Pro fera la même chose pour une forme d’interaction gestuelle qui se fait sans manettes.

Les caméras et les capteurs incorporés au casque auront la tâche d’interpréter ces gestes. Ils pourront aussi identifier des objets à proximité, comme d’autres personnes ou l’écran d’un Mac, pour les intégrer plus ou moins naturellement dans l’image.

« Miser sur des scénarios d’utilisation dans un contexte de travail ou de productivité est brillant », a réagi l’analyste de la firme américaine Creative Strategies Ben Bajarin. « La clé pour Apple est d’avoir positionné son casque dans la catégorie de l’informatique spatiale. »

L’informatique spatiale est probablement un moyen pour Apple de prendre ses distances du métavers, le terme mis de l’avant par son rival Meta pour mousser sa propre technologie de réalité virtuelle. Beaucoup d’applications « que seule Apple peut réaliser » sont proposées par le casque, ajoute Ben Bajarin.

Pour souligner l’importance stratégique de ce nouveau casque, Apple a même invité le p.-d.g. de Disney Bob Iger sur scène. « Cette plateforme va nous permettre de livrer Disney à nos fans d’une façon qui n’a jamais été possible auparavant », a promis l’homme d’affaires américain.

Écosystème haut de gamme

S’il y a une tendance qui ressort de tout ce qui a été présenté, c’est qu’Apple souhaite renforcer sa position comme fabricant d’appareils informatiques un peu plus haut de gamme. Il faut dire qu’historiquement, cette position lui a plutôt bien profité. Y compris du côté des ordinateurs personnels. Un nouvel ordinateur de bureau Mac Pro à processeur M2 Ultra de pointe a d’ailleurs été présenté.

Sa puissance en fait un appareil destiné aux programmeurs et aux monteurs de films et de contenu vidéo qui rêvent de créer la prochaine superproduction hollywoodienne. Son prix, qui atteint 6999 $US, confirme que l’appareil est réservé à un plus petit groupe d’acheteurs que le Mac Book Air, un portable lui aussi remis à jour ce printemps et qui coûte quatre fois moins cher.

D’autres nouveautés continuent de concentrer les utilisateurs des produits Apple dans un écosystème toujours un peu plus étanche. La messagerie d’Apple continue de se raffiner. On y a ajouté une nouvelle fonction d’« arrivée » (« check-in ») qui alerte ses contacts quand on arrive à destination, ou qui émet une alerte quand ce n’est pas le cas.

Apple veut aussi remplacer la carte d’affaires. L’échange de coordonnées sera plus évident à l’avenir et se fera via un transfert plus naturel et sans contact de la fiche contact des propriétaires d’un iPhone ou d’une Apple Watch. Il suffira de rapprocher deux téléphones un à côté de l’autre pour lancer le transfert.

Évidemment, les téléphones Android sont exclus de ce genre d’interactions. Google devra continuer de faire connaître son mécontentement, lui qui souhaiterait voir Apple adopter la norme d’industrie pour une messagerie texte et multimédia plus riche et plus sécuritaire, appelée RCS. Ce ne sera pas pour cette année.

Car Apple, c’est bien connu, est Apple. Et peu importe l’importance des nouveautés, ça, il semble que ça ne changera jamais.