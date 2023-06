Combattre la domination chinoise dans l’économie verte

Ayant investi massivement dans la stratégique économie verte, la Chine domine largement la production de composantes de batteries, de véhicules électriques et de panneaux solaires dans le monde. Craignant pour la sécurité des données, la stabilité de la chaîne d’approvisionnement, la propriété intellectuelle et les droits de la personne, de nombreuses entreprises québécoises liées à la transition énergétique se défont tranquillement de leur dépendance au géant asiatique. Une démarche longue et complexe.

Les énergies vertes sont en voie de constituer l’un des enjeux géopolitiques les plus importants, au même titre qu’a pu l’être le pétrole, d’après Mark Purdon, titulaire de la Chaire sur la décarbonisation de l’ESG-UQAM. Mais la Chine a une importante longueur d’avance.

« On a dormi en Amérique du Nord, en Occident. On commence à se réveiller et on est frustré », commente M. Purdon.

Depuis plus d’une décennie, la Chine injecte des milliards de fonds publics dans le développement de ce secteur d’activité. Aujourd’hui, elle est le plus grand fabricant de voitures électriques au monde. Elle contrôle aussi la production des trois quarts des batteries aux ions de lithium, utilisées dans ces véhicules, ainsi que 70 % et 85 % de la production mondiale de cathodes et d’anodes nécessaires à leur fabrication, selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE). La majorité des minéraux nécessaires à la fabrication des batteries sont aussi raffinés en Chine, et leur extraction est en grande partie contrôlée par des intérêts chinois.

L’organisation internationale s’attend à ce que la mainmise de la Chine sur cette chaîne d’approvisionnement se poursuive encore longtemps. Par ailleurs, plus de 80 % de la production de panneaux solaires est également effectuée en Chine, s’inquiète l’AIE.

« C’est positif, dans un sens, que quelqu’un ait pris l’initiative de faire avancer ces technologies, estime M. Purdon. La chute des prix des panneaux solaires, c’est beaucoup grâce à la Chine. »

Une dépendance à combattre

Ainsi, plusieurs entreprises d’ici dans le domaine de l’énergie électrique s’approvisionnent auprès de fournisseurs chinois, en particulier pour les cellules de batteries. C’est notamment ce que constate Thierry St-Cyr, président-directeur général d’Innovéé, un organisme qui soutient des projets dans ce secteur.

Nova Bus, qui fabrique notamment des autobus électriques à Saint-Eustache, a affirmé par courriel que « la dépendance envers la Chine est principalement axée sur des composantes de haute technologie, comme les semi-conducteurs et cellules de batteries, puisque la concentration de cette expertise et la production se retrouvent principalement dans cette région du globe ».

De son côté, le manufacturier Lion Électrique n’a pas pu ou voulu dire si certaines de ses pièces proviennent de Chine, en admettant toutefois que « certains intrants doivent provenir de différents pays asiatiques ». Par ailleurs, son président-directeur général, Marc Bédard, a déjà assuré que Lion ne ferait plus affaire, d’ici quelques années, avec des pays autoritaires.

La volonté de développer une certaine autonomie par rapport à la Chine est manifeste dans de nombreux pays occidentaux. Les risques de ne pas le faire sont importants. Le développement durable pourrait être freiné si les tensions géopolitiques actuelles se transformaient en conflit armé.

« Tout le monde se demande comment arrêter de s’approvisionner en Chine. C’est certes plus cher, mais plus fiable, plus environnemental et plus socialement acceptable », affirme M. St-Cyr.

Selon Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la grappe industrielle des transports électriques et intelligents, plusieurs entreprises ont peur de travailler avec la Chine pour des raisons de propriété intellectuelle.

« Parce que c’est un gouvernement autoritaire, il y a des craintes que les logiciels associés aux technologies vertes, comme celles des panneaux solaires, soient des moyens de faire de la surveillance clandestine et d’avoir accès à des données sur les citoyens canadiens et américains », a ajouté le chercheur Mark Purdon.

Des solutions québécoises

C’est dans cet esprit que le gouvernement du Québec soutient activement le développement d’une filière pour des batteries dans la province. Des collaborations se développent aussi avec divers pays amis, comme la France. Les États-Unis ont pris le même virage avec l’Inflation Reduction Act, qui soutient la croissance du secteur de l’énergie propre en Amérique du Nord.

« Notre modèle d’affaires est de développer une alternative à la Chine », a déclaré la vice-présidente des communications et stratégies ESG pour Nouveau Monde graphite, Julie Paquet. La compagnie mise sur des projets de mine et d’usine de transformation de graphite, un minerai important pour les batteries, dans Lanaudière et en Mauricie. Elle assure que leurs procédés auront une empreinte environnementale moindre que celui du graphite chinois, pour une qualité équivalente.

Mais des années seront nécessaires pour construire les usines et mener à terme cette chaîne d’approvisionnement, admet Mme Houde. D’ailleurs, aucun manufacturier de cellules n’a encore confirmé son implantation au Québec.

L’éthique des panneaux solaires chez Hydro-Québec Hydro-Québec a mis en place depuis deux ans une série de mesures visant à exclure de sa chaîne d’approvisionnement les fournisseurs ayant recours au travail forcé. Résultat : nombre d’entreprises chinoises sont en voie d’être remerciées, notamment pour ce qui a trait aux panneaux solaires. C’est la controverse entourant l’installation de panneaux de l’entreprise Jinko Solar qui a provoqué un éveil des consciences en 2021, affirme Jean-Charles Périgny, conseiller chez Hydro-Québec pour des questions de gouvernance en approvisionnement. Le Journal de Montréal avait rapporté que ces produits, choisis par leur fournisseur québécois Pomerleau, étaient fabriqués dans la région du Xinjiang. Jinko Solar faisait face à des accusations de recours aux camps de travail forcé subis par la minorité ouïgoure. « On a changé nos façons de faire pour éviter un prochain Jinko », a rapporté M. Périgny. Désormais, tous les producteurs de panneaux solaires qui souhaitent fournir Hydro-Québec doivent passer par un processus de qualification en plusieurs étapes, visant à évaluer les risques en matière de droits de la personne, de cybersécurité et de corruption. Ces mécanismes ne visent pas seulement la Chine, mais M. Périgny reconnaît que les risques les plus importants se trouvent dans ce pays. Les mesures ont d’ailleurs eu pour effet de décourager bon nombre de soumissionnaires chinois potentiels. « Le problème, c’est que la Chine contrôle l’ensemble de la chaîne de production, de la matière première au produit fini. Et c’est dans des régions où plus personne ne peut aller, parce que la Chine est très opaque. Mais il y a des solutions de rechange commerciales, on va les trouver et ça va changer la donne pour le Québec », a affirmé le conseiller. La société d’État est en train d’élargir son processus de vérification à plusieurs autres catégories d’achats où les risques de travail forcé sont sérieux. Les fournisseurs sont notamment sommés d’adopter des mécanismes de traçabilité. C’est un travail complexe, à l’image des chaînes d’approvisionnement. Roxane Léouzon