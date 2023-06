Des problèmes techniques perturbent les vols d’Air Canada

Air Canada affirme que son système de communication a commencé à se stabiliser après avoir connu des problèmes informatiques jeudi matin, mais les voyageurs devraient toujours s’attendre à des retards et à des annulations avant qu’il ne redevienne pleinement opérationnel.

La compagnie aérienne montréalaise conseille aux voyageurs de vérifier le statut de leurs vols, alors que des problèmes informatiques surviennent pour la deuxième fois en une semaine.

Un total de 205 vols d’Air Canada, soit 39 % des vols planifiés de l’entreprise, ont été retardés jeudi, et 28 autres ont été annulés, selon le service de suivi FlightAware. Air Canada Rouge a également enregistré 76 retards, soit 51 % de ses vols, ainsi que six annulations.

Air Canada a indiqué que ce plus récent problème affectait « le même système » que celui de jeudi dernier, mais qu’il n’était pas lié à ce dernier raté.

Le système en cause est utilisé pour communiquer avec les avions et surveiller leurs performances. « Nous sommes en train de mettre à niveau ce système en utilisant la technologie d’un fournisseur tiers. Air Canada continuera de travailler avec le fabricant pour assurer la stabilité du système à l’avenir », a expliqué le transporteur aérien par courriel. « Nous nous excusons pour l’impact sur nos clients et nous les remercions pour leur patience. Nous travaillons fort pour mettre les gens en route dès que possible. »

L’entreprise a noté jeudi après-midi que ses avions « continuaient à se déplacer, bien qu’à un rythme inférieur à la normale ». « Par conséquent, les clients peuvent subir des retards et, dans certains cas, des annulations au fur et à mesure que nous progressons dans la reprise. Nous avons également mis en place une politique flexible pour ceux qui souhaitent modifier leurs plans de voyage sans frais. »