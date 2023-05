Des militants écologistes perturbent l'assemblée générale de TotalEnergies

Après BP et Shell, vient le tour de TotalEnergies : le géant français des hydrocarbures se prépare à vivre une assemblée générale (AG) électrique vendredi matin, ciblée dès avant son ouverture par des échauffourées entre manifestants pour le climat et la police, et avec aussi des actionnaires en désaccord avec sa politique climatique.

L’AG annuelle de l’énergéticien français s’est ouverte vers 10 h 00 locales à Paris.

Dès l’aube, des dizaines de manifestants pour le climat ont tenté de pénétrer dans le tronçon de rue où doit se dérouler l’AG dans un quartier chic de la capitale française.

Une dizaine d’entre eux, qui s’étaient assis devant l’entrée, ont été délogés par les forces de l’ordre et des échauffourées ont eu lieu, a constaté un journaliste de l’AFP. La police a fait usage de bombes lacrymogènes.

« Assasins ! Criminels ! » lançaient certains manifestants aux actionnaires tentant de rentrer dans la salle.

Coalition d’ONG

Une coalition d’ONG a appelé à bloquer la réunion et des dizaines de militants sont désormais assis dans la rue, chantant « ce qu’on veut c’est renverser Total » et « un, deux et trois degrés, c’est Total qu’il faut remercier ».

« L’AG doit se tenir », répétait-on vendredi matin du côté de TotalEnergies.

La réunion arrive à la fin d’une saison d’assemblées générales houleuses, où des militants ont multiplié les actions contre les grands groupes, dont Shell et BP ou la banque Barclays, accusée de financer l’expansion de projets d’hydrocarbures.

Le tout sur fond de profits faramineux : ensemble, les majors BP, Shell, ExxonMobil, Chevron et TotalEnergies affichent plus de 40 milliards de dollars de bénéfices ce trimestre, après une année 2022 grandiose.

Signe des tensions attendues, TotalEnergies interdit aux actionnaires et aux journalistes d’utiliser leurs téléphones portables, et veut les obliger à laisser certains effets personnels à l’entrée.

Le groupe veut éviter le scénario chaotique de l’année dernière quand des militants d’ONG avaient empêché des actionnaires de pénétrer dans l’AG.

Les autorités s’attendent à la présence de 200 à 400 militants, qui « veulent absolument empêcher la tenue de l’AG », selon une source policière.

« L’AG de Total n’aura pas lieu », ont d’emblée prévenu fin avril dans une tribune les signataires 350.org, Alternatiba, Amis de la Terre, ANV-COP21, Attac, Greenpeace, Scientifiques en rébellion et XR. « Cette assemblée générale prévoit de perpétuer la stratégie du pétrolier : toujours plus de projets fossiles et une répartition injuste des superprofits qui alimente l’injustice climatique et sociale », dénoncent-ils.

Parmi les sujets brûlants, les quelque 1,5 million d’actionnaires individuels, présents ou en ligne, sont appelés à voter sur une résolution consultative émanant de l’organisation d’actionnaires activistes Follow This, qui s’attaque principalement aux émissions indirectes de CO 2 .

Autrement dit celles liées à l’utilisation du pétrole par ses clients dans les voitures ou pour se chauffer, l’équivalent de 85 % de son empreinte carbone.

L’organisation, qui rassemble 17 investisseurs détenant près de 1,5 % de TotalEnergies, lui demande d’aligner ses objectifs de réduction sur l’Accord de Paris de 2015, afin de limiter le réchauffement planétaire à +1,5 °C par rapport à l’ère préindustrielle.

Le groupe recommande de voter contre, jugeant la résolution « contraire aux intérêts » de TotalEnergies, « de ses actionnaires et de ses clients ».

La major va faire valoir ses efforts pour le climat et appelle ses actionnaires à « voter en faveur » de sa propre résolution climatique.

Cette stratégie officielle se concentre surtout sur ses émissions directes, issues de ses opérations et celles liées à l’énergie qu’elle consomme.

« Le paquet » sur les renouvelables

Même si le groupe n’envisage pas de baisser drastiquement ses émissions directes dans la décennie, il entend consacrer un tiers de ses investissements dans les énergies bas carbone et atteindre 100 GW de capacités d’électricité renouvelable d’ici 2030.

« Ce sont les revenus des hydrocarbures qui nous permettent d’investir massivement et de développer les renouvelables », a fait valoir le p.-d.g. Patrick Pouyanné mercredi dans une interview au magazine Challenges.

« Non, TotalEnergies ne peut pas tout seul faire diminuer la demande de pétrole », a-t-il dit par ailleurs dans une interview mercredi au quotidien La Croix.

Vendredi, la ministre française de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a appelé TotalEnergies à aller « plus vite » sur le développement des énergies renouvelables, dans une interview à la radio Franceinfo, appelant l’énergéticien à « mettre le paquet » sur les renouvelables.

Le groupe est présent dans de nombreux projets de gaz naturel liquéfié et de pétrole, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Papouasie ou encore en Ouganda, avec le projet controversé de l’oléoduc chauffé EACOP, devenu un symbole médiatisé de la lutte anti-pétrole.

« On (n’)a pas su anticiper », a concédé à Challenges M. Pouyanné au sujet de cette polémique, qui s’ajoute à bien d’autres pour le groupe, critiqué pour son bénéfice record de 20,5 milliards de dollars (19,12 milliards d’euros) en 2022, ses impôts en France ou le salaire du p.-d.g.

Une hausse de 10 % de sa rémunération pour 2023 est d’ailleurs à l’ordre du jour de l’AG.