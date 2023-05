Après une décision britannique, Meta revend Giphy avec une lourde perte

Meta, la maison mère de Facebook, a revendu Giphy, une société spécialisée dans les animations courtes sur Internet, avec une perte d’environ 260 millions de dollars à la clé suite à une décision du régulateur britannique de la concurrence (CMA).

La banque d’images Shutterstock a annoncé mardi avoir racheté Giphy pour 53 millions de dollars alors que Facebook avait, selon la CMA, déboursé 315 millions en mai 2020 pour l’acquérir.

Le régulateur britannique a estimé que cette opération risquait de nuire aux annonceurs en ligne comme aux utilisateurs et avait ordonné sa vente.

Créée en 2013 et basée à New York, Giphy est l’une des principales plateformes de partage de gifs et autres images animées, revendiquant plus de 700 millions d’utilisateurs quotidiens.

Depuis que le Royaume-Uni a quitté l’Union européenne en 2020, la CMA s’est révélée être l’un des régulateurs de la concurrence les plus sévères à l’égard des grandes entreprises technologiques. Elle s’est ainsi opposée le mois dernier au rachat à 69 milliards de dollars d’Activision Blizzard par Microsoft, craignant qu’il ne tue la concurrence sur le marché en plein essor des jeux vidéo en ligne.