Une techno montréalaise veut anticiper les épisodes climatiques extrêmes

Anticiper et prévenir les épisodes climatiques extrêmes pour éviter les pannes de courant et les inondations. Ce sera bientôt possible. C’est ce que se fixe comme objectif la jeune pousse montréalaise Jakarto en mettant la main sur la spécialiste de géomatique Anagraph.

L’acquisition par Jakarto d’Anagraph permet à l’entreprise, qui compte désormais tout près d’une cinquantaine d’employés, d’élargir son offre numérique et d’acquérir des clients du côté de l’assurance et des télécommunications. Elle se rapproche par le fait même du seuil de rentabilité. L’entreprise dont le chiffre d’affaires a triplé ces trois dernières années prévoit dégager un flux de trésorerie positif — et, donc, d’avoir plus de revenus que de dépenses — à partir de 2024.

Son marché cible demeure toutefois celui du secteur public. Outre les municipalités, les réseaux de distribution d’électricité sont dans sa mire. Cela inclut Hydro-Québec, chez nous, et ses homologues partout sur le continent. Jakarto vient d’ailleurs récemment d’ouvrir un bureau en Floride pour intégrer le marché américain.

« Les données que nous produisons permettent de visualiser rapidement l’état d’une infrastructure », explique Nicolas Delffon, le fondateur d’Anagraph, qui est, avec sept employés, sous l’égide de Jakarto. « Jakarto était notre client ces cinq dernières années et quand ils nous ont expliqué où ils voulaient aller, nous avons accepté leur offre. »

Super Google !

Nicolas Delffon définit les deux entreprises de façon un peu caricaturale, comme une version améliorée de Google Maps et de Google Street View qui ciblent principalement les municipalités et les services publics. Leur technologie aide les gouvernements et les services publics à se préparer, à peu de frais, aux événements climatiques sévères qui semblent survenir de plus en plus souvent un peu partout dans la province et ailleurs.

Une bonne partie des nombreuses pannes de courant survenues durant l’épisode de verglas plus tôt ce printemps, les pertes subies par les ménages touchés et le coût élevé des réparations auraient pu être évités grâce à un outil comme le sien, affirme Félix Laroche, p.-d.g. de Jakarto. « Notre modèle peut anticiper dans quelle région les arbres et les branches qui encombrent le réseau électrique ont besoin d’être élagués plus souvent que d’autres », illustre-t-il.

Dans le cas d’inondations comme celles qui sont à nouveau survenues dans le sud-ouest du Québec le mois dernier, la technologie de modélisation numérique de Jakarto permet de prioriser les villes, les quartiers et même les immeubles qui ont besoin d’être le plus rapidement adaptés afin de minimiser les dégâts. « On peut calculer jusqu’à la hauteur du seuil des portes et voir qui sera le plus touché par une inondation », dit Félix Laroche.

Jumeau numérique

La technologie mise au point par Jakarto s’insère dans un créneau technologique émergent qu’on qualifie de « jumeau numérique ». Il s’agit de recréer un environnement réel de façon virtuelle à partir de données combinant aussi bien des images vidéo captées par des drones que des mesures millimétriques effectuées par de l’équipement plus spécialisé.

Selon la jeune pousse, sa technologie peut réduire de plus de 60 % les coûts liés à la logistique et aux déplacements nécessaires pour faire la supervision et l’entretien d’infrastructures municipales comme l’affichage routier, les bornes d’incendie et autres.

Félix Laroche donne en exemple un projet de numérisation pour la ville de Longueuil des quelque 2000 kilomètres de routes, qui a permis de répertorier plus de 80 000 panneaux d’affichage en quelques jours à peine. « Faire ça manuellement, ce serait interminable », dit-il.

Un tel registre permet ensuite de mieux gérer l’inventaire municipal. Pensons à tous ces cônes orange qui semblent oubliés depuis des mois en bordure de route un peu partout au Québec. « C’est aussi un moyen deréduire l’effet de pénurie de main-d’oeuvre sur la voirie. Ils peuvent faire plus, avec moins », conclut Félix Laroche.