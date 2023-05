Les avions de WestJet pourraient être cloués au sol dès vendredi

Les pilotes du transporteur aérien WestJet ont émis un préavis de grève de 72 heures à l’entreprise et au gouvernement, selon le syndicat qui les représente.

L’association Air Line Pilots précise que dès tôt vendredi matin, il pourrait y avoir immobilisation au sol de tous les avions de la compagnie et arrêt des opérations juste avant l’arrivée d’un congé de trois jours au Canada

Bernard Lewall, qui représente les pilotes de WestJet pour le syndicat, évoque de nombreux problèmes de main-d’oeuvre chez la compagnie aérienne.

WestJet a répondu par un avis de lockout, indiquant qu’un arrêt de travail pourrait survenir vendredi à 3 h, heure avancée des Rocheuses.

« La décision d’émettre un avis de lockout en réponse aux mesures engagées par le syndicat n’a pas été prise à la légère et nous regrettons sincèrement les inconvénients et l’incertitude que cela cause à nos clients », a écrit le p.-d.g. du groupe WestJet, Alexis von Hoensbroech, dans un communiqué.

Toutefois, le communiqué ajoute que les deux parties restent à la table de négociation.

WestJet assure que les voyageurs touchés par des retards ou des annulations de vol seront remboursés ou relogés.

Le syndicat représente quelque 1600 membres d’équipage chez WestJet et sa filiale Swoop.

La semaine dernière, Bernard Lewall a déclaré que les points d’achoppement étaient la protection d’emploi, la rémunération et des horaires, avec quelque 340 pilotes ayant quitté le transporteur au cours de la dernière année et demie, surtout pour se joindre à d’autres compagnies aériennes.

La compagnie aérienne basée à Calgary affirme que ses pilotes sont parmi les mieux payés au Canada, mais qu’un contrat de travail comparable à ceux récemment obtenus par certains groupes de pilotes des États-Unis serait financièrement irréalisable et mettrait l’avenir de l’entreprise en danger.