Payer ses aliments par livre ou par kilo?

Est-ce que les tomates à 0,99 $ la livre sont moins chères que celles à 2,18 $ le kilogramme ? Une part importante des consommateurs ont l’impression que oui, même s’il s’agit en fait du même prix. C’est du moins le constat de chercheurs de l’Université Concordia qui se sont penchés sur un phénomène unique au Canada.

Lorsque vous feuilletez une circulaire, il y a de bonnes chances que le prix des aliments en vrac soit affiché en livres en gros caractères. Pour en connaître le prix par kilogramme, vous devrez toutefois sortir vos lunettes. Une virée à l’épicerie permet de constater que l’unité de mesure impériale domine également le système métrique. Pourtant, c’est le système métrique qui est officiellement en vigueur au Canada. Sur votre facture, c’est le prix par kilo qui est indiqué.

Cette pratique n’est pas étonnante, car elle pousserait les gens à acheter davantage de ces produits, selon Mrugank Thakor, professeur au Département de marketing de l’Université Concordia et cosignataire de l’article. Le chercheur et son équipe ont mené une série d’expériences auprès de groupes de dizaines de personnes, et ont ainsi démontré que les consommateurs perçoivent les prix annoncés en livres, dont les chiffres sont plus bas, comme étant moins chers. Or, cette perception influence grandement leurs choix, en particulier en ces temps d’inflation.

Selon Maryse Côté-Hamel, professeure à la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de l’Université Laval, cette manière de faire a indéniablement des avantages sur le plan du marketing pour les épiceries. Mais elle croit aussi que la livre est mieux comprise par beaucoup de Québécois. Cette unité serait aussi plus proche de la quantité que ces derniers vont acheter. « Le prix en kilogrammes peut être effrayant », reconnaît-elle.

Une stratégie santé

De son côté, M. Thakor croit que cette pratique peut inciter les clients à acheter davantage de fruits et légumes, qui sont bons pour la santé.

Mais le rayon des fruits et légumes peut être assez stressant pour le consommateur qui a un budget serré. En effet, il est difficile d’avoir une idée claire de ce que sera notre facture quand on n’est pas fort en calcul mental ou qu’on ne connaît pas le poids d’une banane. On est alors susceptible de faire le saut quand on arrive à la caisse. Pour que cette incertitude n’incite pas les consommateurs à délaisser les produits frais, Mme Côté-Hamel croit qu’il serait pertinent de réintroduire les balances en libre-service dans nombre de commerces.

Pour faire des choix éclairés, il faut aussi pouvoir comparer les différents produits. Or, les épiceries choisissent l’unité de mesure qui les avantage. Parfois, c’est à l’unité, au sac, au panier ou au paquet de diverses tailles. D’autres fois, c’est au poids. Afin de remédier à la situation, Option consommateurs a plusieurs fois plaidé pour qu’une indication du prix par 100 g ou 100 ml se trouve sur tous les produits.

Mme Côté-Hamel suggère à tous, pour éviter de se faire avoir, de porter une attention particulière au prix payé généralement pour ses aliments chouchous. Il est ainsi plus facile, en faisant ses emplettes, de déterminer si le prix proposé est avantageux ou non.