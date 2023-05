L’IA «responsable» propulsera Google pour les prochains 25 ans, dit son p.-d.g.

Officiellement, le Canada et les pays de l’Union européenne ne figurent pas parmi les 180 marchés nationaux dans lesquels débarque ces jours-ci le dialogueur Bard de Google. La question se pose : Google craint-il que les cadres législatifs en cours d’adoption sur leur territoire qui réduiront son accès aux données numériques ? Que nenni, assure le p.-d.g. d’Alphabet, Sundar Pichai, qui veut au contraire devenir à plus long terme un leader mondial de ces technologies émergentes.

« Nous allons assurément lancer nos produits d’IA dans ces pays. Ils font partie des régions du monde les plus importantes pour nous, mais il faut tenir compte d’une combinaison de facteurs », a d’abord expliqué Sundar Pichai à une poignée de journalistes venus de différents pays visiter le campus de sa société à Mountain View, en Californie, pour assister à sa conférence Google I/O.

L’intelligence artificielle et son impact sur la société étaient résolument le thème de cette édition de la conférence annuelle avant tout destinée aux créateurs d’applications et de services qui utilisent la technologie de Google. Le géant techno californien a présenté des versions de son IA adaptées à ses services infonuagiques, à sa suite bureautique, à son système mobile Android, à son moteur de recherche et à ses applications mobiles, dont Google Maps.

Une IA encadrée

Or, la plupart de ces nouveautés sont pour le moment conservées sur un portail accessible sur invitation seulement appelé Google Labs, ce qui tranche un peu avec la volonté de Google de devancer OpenAI et sa technologie, appelée ChatGPT, dans ce marché encore tout naissant des IA génératives. Il s’agit d’IA capables de comprendre et de produire le plus naturellement du monde des dizaines de langages humains, informatiques et autres.

OpenAI a rendu sa technologie publique très rapidement, ce qui a provoqué une impressionnante onde de choc dans plusieurs sphères de la société. Google ne veut pas nécessairement d’un tel impact. Surtout pas sur son propre modèle d’affaires, au coeur duquel se trouvent la recherche et la publicité en ligne.

Chez Google, Bard réplique officiellement à ChatGPT. C’est en quelque sorte la pointe émergée de cet énorme iceberg d’algorithmes appelés PaLM (pour « Pathways Language Models ») et qui ne sont pas très visibles du public mais qui sont très gourmands en données et en énergie. Bard est capable de remplacer un moteur de recherche plus traditionnel et de répondre à une variété de questions d’internautes. Cela peut aller des recommandations d’achats pour un vélo électrique à un résumé de la biographie des cofondateurs de Google Larry Page et Sergey Brin.

Bard n’est pour le moment accessible qu’en anglais, en coréen et en japonais. « Évidemment, avec un produit comme Bard, nous devons d’abord le traduire », poursuit Sundar Pichai. « Nous avons aussi élevé haut la barre en matière de responsabilité face à la qualité de l’information que nous produisons. Si nous devons effectuer par exemple de l’apprentissage par renforcement pour notre IA dans ces pays, nous devons nous assurer que nous respectons aussi les normes et les exigences locales. »

« Ces normes varient d’un pays à l’autre en ce moment, mais nous nous engageons à les respecter comme il se doit. »

25 ans, minimum

Mine de rien, Google célébrera en septembre prochain son 25e anniversaire. La société a vu le jour en 1998 et s’est inscrite à la bourse six ans plus tard, en 2004. À l’époque, plusieurs analystes et investisseurs doutaient de la viabilité à long terme de son modèle. Au fil des années, Google a toutefois aidé à créer l’Internet tel qu’on le connaît aujourd’hui et qui repose en majeure partie sur une offre publicitaire qui finance des applications et des sites web sur lesquels on peut généralement cliquer gratuitement.

Cette « économie du clic », comme l’ont par la suite surnommée ces mêmes analystes et investisseurs, semble menacée plus que jamais ces jours-ci par ces IA génératives qui, comme Bard et ChatGPT, contournent le modèle du clic et de la publicité pour fournir l’information à leurs utilisateurs.

En public, la haute direction d’Alphabet, la société mère de Google, dit ne pas craindre ce changement potentiel dans la façon dont le public consomme l’information sur Internet. Sundar Pichai a tout de même parlé à plus d’une reprise durant Google I/O du « point d’inflexion » que traverse actuellement son entreprise avec l’émergence de l’IA.

En mathématique, un point d’inflexion est identifiable sur un graphique quand la trajectoire d’une courbe fléchit subitement, généralement vers le haut. En langage d’affaires, ce point incarne le moment où une technologie émergente pourrait devenir le prochain grand vecteur de croissance pour une entreprise ou une industrie.

Sundar Pichai pense que le virage au tout-IA de Google, tel qu’illustré à répétition durant sa conférence Google I/O, positionne l’entreprise avantageusement pour profiter de la technologie émergente. « Notre mission a toujours été d’organiser l’information pour la rendre utile aux gens », dit-il. « Quand nous avons commencé à nous intéresser à l’IA, nous y avons vu un moyen encore plus efficace de remplir cette mission. Nous croyons que le point d’inflexion est maintenant, et pour moi, si nous approchons la chose de façon responsable, nous rendrons l’IA utile pour tout le monde et ce sera le cas pour les 25 prochaines années. »

Ce reportage a été réalisé grâce à l’invitation de Google Canada.