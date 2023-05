Une majorité des Québécois de 16 à 24 ans compte changer d’emploi d'ici cinq ans

Plus de la moitié des travailleurs âgés de 16 à 24 ans ont l’intention de changer d’emploi dans les cinq prochaines années, selon un sondage Léger consulté par Le Devoir.

Commandée par le Conseil du patronat du Québec (CPQ) et l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), l’étude du marché du travail québécois, menée auprès de plus de 800 répondants, conclut que dans un contexte de pénurie de main-d’oeuvre, la « volatilité […] est là pour de bon ».

Si 90 % des 16-34 ans estiment qu’il est « possible d’avoir une carrière épanouie en progressant au sein d’une même entreprise », un peu plus de 30 % d’entre eux pensent que « changer fréquemment d’emploi » est « important » pour « avoir une carrière épanouie et continuer d’apprendre ».

Des employés difficiles à retenir

Le constat « peut être un peu déconcertant pour les employeurs », mais ne devrait pas les freiner à financer la formation de leurs travailleurs, estime la directrice générale de l’Ordre des CRHA, Manon Poirier.

Toutes catégories d’âge confondues, près de 40 % des travailleurs jugent que leur formation ne les a pas bien préparés au marché du travail. Mme Poirier aimerait ainsi que le gouvernement Legault « facilite encore plus l’alternance travail étude », et « encourage les programmes de stage » au niveau collégial et universitaire.

D’ailleurs, si un horaire flexible est la mesure de rétention la plus efficace chez toutes les tranches d’âge, l’offre de formation et de mentorat arrive à la deuxième place pour les travailleurs de 35 ans et plus. La stratégie est moins efficace auprès des 16-24 ans, qui accordent une plus grande importance à la politique sur l’équité, la diversité et l’inclusion de l’entreprise. Dès l’embauche, ils « demandent davantage de transparence », explique le président et chef de la direction du CPQ, Karl Blackburn.

La question de la diversité a été plus amplement soulevée par les entreprises dans les dernières années, reconnaît Mme Poirier, mais « de façon générale les organisations ne se sentent pas toujours très outillées ».

Outre l’augmentation salariale, ce sont de meilleurs avantages sociaux, comme un fonds de pension, ou plus de vacances, qui peuvent retenir les travailleurs de 25 ans et plus. Ceux de 16 à 24 ans, eux, y accordent beaucoup moins d’importance, et sont plus intéressés par de meilleures conditions de travail.

D’ailleurs, 81 % des répondants, tous âges confondus, disent faire des heures supplémentaires. Et « plus les répondants sont jeunes, plus ils ont tendance à [en] faire régulièrement ». Un constat qui devrait amener les employeurs à clarifier leurs attentes, juge Mme Poirier.

Mais au-delà de ces quelques pistes de rétention efficaces, 19 % des jeunes de 16 à 24 ans ne savent pas « ce qui pourrait les faire rester dans leur entreprise », contre 7 % chez les 25 ans et plus.

Exigence accrue chez les candidats

Les jeunes ont-ils toujours aimé butiner parmi les employeurs ? C’est « difficile » à dire, répond M. Blackburn, « parce qu’on n’avait pas de données » sur cette catégorie d’âge. « Si on se fie un peu à notre expérience personnelle, je pense que c’est des choses qui sont tout à fait normales, mais qui sont probablement amplifiées [par] la grave pénurie de main-d’oeuvre. »

Aujourd’hui, le marché du travail est « complètement différent. […] La pression est davantage sur les employeurs que sur les futurs employés ».

Les jeunes de 16 à 34 ans sont en effet moins patients face au processus de recrutement. Plus de 80 % d’entre eux pensent que celui-ci devrait durer moins d’un mois, et près d’un jeune sur quatre de cette tranche d’âge aurait déjà retiré sa candidature en raison de la complexité du recrutement.

Ces attentes « mettent de la pression […], mais on comprend cette impatience », commente Mme Poirier. « Dans certaines organisations, ça prend des mois avant d’avoir des retours, c’est complètement inacceptable. »

Dans ce contexte « pérenne » de manque de main-d’oeuvre, les employeurs sont en plus grande compétition pour embaucher. Dans la dernière année, près d’un travailleur sur deux de 16 à 34 ans a été approché par un chasseur de têtes.

« Il y a vraiment un appétit sur le marché du travail, parce qu’il y a des besoins énormes, résume M. Blackburn. Les entreprises ont besoin de se déniaiser, puis de ne pas laisser filer le bon candidat. »