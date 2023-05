Les pressions inflationnistes persistent aux États-Unis

Les prix à la consommation aux États-Unis ont de nouveau augmenté en avril, et les mesures de l’inflation sous-jacente sont restées élevées, signe que de nouveaux reculs de l’inflation devraient être lents et cahoteux.

Les prix ont augmenté de 0,4 % de mars à avril, a annoncé mercredi le gouvernement, après avoir grimpé de 0,1 % de février à mars. Par rapport à l’an dernier, les prix ont grimpé de 4,9 %, une inflation en légère baisse par rapport à celle de 5 % enregistrée en mars.

Les données d’avril ont fourni des preuves d’un refroidissement de l’inflation, un signe qui a fait grimper les cours des actions dans les échanges boursiers du matin. Les prix des produits alimentaires ont chuté pour un deuxième mois de suite. Et le coût de nombreux services, y compris les tarifs aériens et les chambres d’hôtel, a plongé. Bien que les loyers des appartements aient augmenté en avril, ils l’ont fait plus lentement que les mois précédents.

Les décideurs de la Réserve fédérale surveillent de près les prix des services, et les données modérées d’avril pourraient les amener à faire ce qu’ils ont évoqué après leur rencontre la semaine dernière : suspendre les hausses de taux d’intérêt qu’ils ont imposées depuis mars 2022 dans leur volonté de maîtriser l’inflation, tout en évaluant l’impact économique que les coûts d’emprunt plus élevés ont eu.

Mesurée d’une année à l’autre, la baisse de l’inflation annuelle du mois dernier a été inférieure à celle des mois précédents, ce qui souligne que les hausses des prix à la consommation pourraient ne pas revenir à l’objectif de 2 % de la Fed avant au moins une bonne partie de l’année prochaine. En excluant les coûts volatils de l’énergie et des aliments, les prix dits de base ont augmenté de 0,4 % de mars à avril, comme ils l’avaient fait de février à mars. C’est le cinquième mois d’affilée qu’ils augmentent d’au moins 0,4 %. Les prix sous-jacents sont considérés comme un meilleur indicateur des tendances de l’inflation à plus long terme.

Par rapport à il y a un an, l’inflation sous-jacente s’est établie à 5,5 %, juste en dessous de son niveau de 5,6 % de mars. « Il s’agit d’une inflation de base qui persiste toujours à un niveau élevé », a observé Blerina Uruci, économiste en chef des États-Unis pour les titres à revenu fixe chez T. Rowe Price. « Ce rapport met la Fed sur la bonne voie pour garder les taux d’intérêt élevés cette année. »

Pour les biens de consommation courante, le rapport sur l’inflation de mercredi était mitigé. Les prix de l’essence ont bondi de 3 % en avril seulement. En revanche, les prix des produits d’épicerie ont reculé pour un deuxième mois de suite. Les prix des véhicules automobiles d’occasion ont bondi de 4,4 %, après neuf mois de baisse. Les tarifs aériens, cependant, ont chuté de 2,6 % en avril, et les prix des hôtels ont diminué de 3 % après quatre augmentations mensuelles consécutives.

La Fed accorde une attention particulière à une mesure de l’inflation des services, qui couvre des éléments tels que les restaurants, les séjours à l’hôtel et les divertissements, et qui est restée chroniquement élevée pendant une grande partie de l’année écoulée. Cette mesure, qui exclut les services énergétiques et le logement, n’a augmenté que de 0,1 % de mars à avril et de 5,2 % par rapport à il y a un an. Elle avait dépassé le cap des 6 % plus tôt cette année.

La semaine dernière, la Fed a signalé qu’elle pourrait suspendre ses hausses de taux, après avoir imposé 10 hausses consécutives, pour prendre du temps pour évaluer l’impact de la hausse des coûts d’emprunt sur l’économie. Le plein impact économique des hausses, cependant, pourrait ne pas devenir évident avant des mois.

Enthousiasme modéré en Bourse

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, satisfaite du ralentissement de l’inflation américaine, mais consciente qu’elle est encore élevée, et préoccupée par l’absence d’avancée dans le dossier du plafond de la dette. Le Dow Jones a cédé 0,1 %, l’indice Nasdaq a pris 1 % et l’indice élargi S&P 500 est monté de 0,5 %.

« Même si l’inflation persiste à des niveaux élevés, ce ralentissement modéré offre de la marge à la Fed pour laisser ses taux inchangés », a indiqué Kathy Bostjancic, de Nationwide. Wall Street table sur un scénario beaucoup plus radical et anticipe, au minimum, trois baisses de taux d’ici la fin de l’année.

Ces projections ont bousculé le marché obligataire, qui a vu le rendement des emprunts d’État américains à 2 ans, plus représentatif des anticipations du marché en matière de politique monétaire que leur équivalent à 10 ans, descendre à 3,91 %, contre 4,02 % la veille en clôture.

Mais la place new-yorkaise ne s’est pas emballée pour autant. L’indice des prix à la consommation « n’a pas fait beaucoup bouger le marché », a souligné Edoardo Campanella, d’UniCredit, « car l’inflation de base [hors énergie et alimentation] reste trop élevée au goût de la Fed ». De ce fait, l’économiste, comme d’autres, s’attend à une stabilité du taux directeur jusqu’en 2024.

Pour Chris Low, de FHN Financial, le manque d’allant à Wall Street est aussi lié à la crise politique sur le plafond de la dette. « Ce n’était pas la peine de paniquer il y a six mois, mais maintenant, les gens comprennent qu’il reste à peine un mois, et ça devient un sujet », a souligné l’analyste.

Avec l’Agence France-Presse