Nouvelle présidente du C.A. d’Hydro-Québec

La nomination de Manon Brouillette au poste de présidente du conseil d’administration d’Hydro-Québec a été annoncée mercredi par le premier ministre François Legault.

Mme Brouillette succédera à Jacynthe Côté, qui avait informé le gouvernement qu’elle ne solliciterait pas un second mandat au terme de celui se terminant ce mois-ci.

« Je suis fier d’annoncer la nomination de Manon Brouillette comme nouvelle présidente du C.A. d’Hydro-Quebec, a déclaré M. Legault sur les réseaux sociaux. C’est une femme au parcours exceptionnel qui saura relever les défis énergétiques du Québec. »

Mme Brouillette a depuis plus de 20 ans dirigé des entreprises dans les secteurs des télécommunications, des médias et des technologies, Verizon, actuellement, et Vidéotron, précédemment.

Hydro-Québec a un rendez-vous avec l’histoire face aux défis que représentent les changements climatiques et la forte croissance de la demande d’électricité propre, a-t-elle déclaré dans un communiqué de la société d’État.

« Hydro-Québec est une organisation unique, a-t-elle affirmé. En plus de livrer un service essentiel, elle fait partie intégrante de notre identité collective. »

Hydro-Québec a souligné l’expérience de Mme Brouillette en transformation organisationnelle dans des contextes de croissance rapide et de perturbation des marchés, tout en faisant évoluer les modèles d’affaires et l’expérience client.

« L’expérience de Manon comme dirigeante d’entreprises de service et membre de nombreux conseils d’administration dans différents secteurs de l’économie constitue un atout majeur pour Hydro-Québec alors que s’amorce la transition énergétique du Québec », a souligné la présidente sortante, Jacynthe Côté.

Mme Brouillette a membre des conseils d’administration de la Banque Nationale, du Cirque du Soleil, de BFA Industries, de Sonder, de Lightspeed, d’Altice France et d’Altice USA.

Manon Brouillette entrera en fonction le 2 juin prochain pour un mandat de cinq ans. Avec les autres membres du conseil et le gouvernement du Québec, elle poursuivra le travail en cours qui conduira à la nomination du prochain président-directeur général pour succéder à Sophie Brochu, qui avait annoncé son départ au début de cette année.

En expliquant sa décision, en janvier, Mme Brochu a insisté sur ce point : il faut que le gouvernement du Québec utilise ses programmes de subventions et non Hydro-Québec pour aider les entreprises et faire du développement économique.