Coup d’accélérateur pour la philanthropie privée

« Nous n’avons jamais vu autant de dons planifiés », lance Daniel Asselin, pour qui cette avancée récompense 30 ans d’efforts. Ces dons peuvent être immédiats ou différés, afin de permettre au donateur de réaliser ses rêves philanthropiques tout en tenant compte de son contexte personnel, familial et fiscal. Souvent, les donateurs choisissent des causes liées à des raisons personnelles, comme un hôpital dans lequel ils (ou leurs proches) ont été bien soignés, une université qui leur a permis de mener une belle carrière ou des organismes pour lesquels ils ont déjà fait du bénévolat.

« Cela fait des décennies que nous essayons de convaincre les personnes fortunées qu’elles peuvent ainsi léguer un certain montant par testament sans hypothéquer leur patrimoine familial », se réjouit Daniel Asselin. Les grandes universités et hôpitaux bénéficient beaucoup de l’afflux de ces dons planifiés sous forme de transfert de police d’assurance ou de legs testamentaire, qui leur assurent une pérennité. « Cette accélération va permettre à l’économie philanthropique de ne pas connaître de récession au moins pendant les cinq prochaines années », estime l’expert.

François Bernier, directeur de la planification fiscale et successorale pour l’est du Canada chez Placements mondiaux Sun Life, confirme cette recrudescence d’intérêt porté par une population vieillissante enrichie. « À 40 ans, on a encore une maison à payer et des enfants à éduquer, on ne pense pas à la philanthropie, à part quelques dons par-ci par-là », observe-t-il. Mais à la soixantaine et au-delà, on fait son testament et on pense à sa planification successorale. « Parfois, les gens se rendent compte qu’ils ont amassé suffisamment d’argent pour vivre jusqu’à leur décès. Ils ne veulent pas déshériter leurs enfants, mais lorsque ces derniers sont dans une bonne position, pourquoi ne pas donner un peu d’argent à une cause qui leur est chère ? » encourage celui qui prévoit un maintien de cet essor. « Nous sommes dans un marché haussier en matière de planification successorale. Cette vague de donations philanthropiques va continuer », estime-t-il.