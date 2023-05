Avez-vous pensé au don testamentaire ?

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

Il y a plusieurs façons de donner, mais une voie encore méconnue est celle du don testamentaire. Et malgré les apparences, elle est simple à mettre en place, affirme Andrée Crevier (HEC Montréal 1992), qui a fait ce choix il y a quelques années.

« Je donne à la Fondation HEC Montréal un petit montant d’argent chaque mois, précise-t-elle. Je ne connaissais pas grand-chose aux dons testamentaires, mais la Fondation m’a tout expliqué, et il a été facile pour moi d’intégrer une clause dans mon testament qui prévoit un don à HEC Montréal à mon décès. »

Il faut dire qu’elle a un attachement particulier à l’école. Lorsqu’elle était adolescente, les études étaient surtout réservées aux hommes. Elle a donc dû se battre pour terminer sa cinquième secondaire. Elle a commencé à travailler à 17 ans, mais l’envie de poursuivre ses études est restée. Elle y est retournée à 30 ans, d’abord au baccalauréat par cumul en comptabilité et en marketing à l’Université McGill de soir, tout en continuant à travailler de jour à temps plein. Ensuite, elle a voulu réaliser son MBA. Elle a choisi HEC Montréal parce que, parmi les concentrations, on trouvait PME ainsi que gestion des opérations et de la production.

Une école qui reflète ses valeurs

« J’étais copropriétaire d’une usine de transformation d’acier et j’étais très heureuse de mon choix de MBA parce qu’il était vraiment axé sur la réalité des PME d’ici, raconte Mme Crevier. D’ailleurs, j’utilisais souvent mon entreprise comme cas. Puis, lors de la dernière année, une autre équipe avait même pris mon entreprise pour faire une analyse, tandis que mon groupe avait travaillé sur une autre organisation. »

Andrée Crevier est aujourd’hui consultante en marketing stratégique et vente chez Altitude Conseil et administratrice de sociétés.

Il y a plusieurs années, la Fondation HEC Montréal l’avait sollicitée pour un don planifié. Tranquillement, l’idée a fait son chemin.

« À un moment donné, j’ai dû refaire mon testament et j’ai repensé au don planifié, raconte-t-elle. Je me disais qu’il y avait plusieurs personnes passionnées par les études, mais qui n’avaient pas les moyens de les poursuivre. Il y a aussi des personnes à la tête d’une famille monoparentale qui essayent de combiner travail et études, et c’est très difficile. Plusieurs abandonnent en cours de route. J’ai envie que mon patrimoine les aide à y arriver. »

Par ailleurs, la femme d’affaires est fière de soutenir HEC Montréal, une école reconnue à travers le monde pour la qualité de ses formations. « L’école reflète mes valeurs, alors j’ai envie de l’aider à poursuivre sa mission », précise-t-elle.

Enfin, elle souligne qu’on n’a pas besoin d’être très fortuné pour donner. « Il n’y a pas de petits dons, dit-elle. C’est lorsqu’on met ensemble les efforts de tout le monde qu’on arrive à de bonnes sommes qui changent vraiment la vie des gens. »

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.