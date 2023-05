Fondation Rona: le coeur sur la main

Ce texte fait partie du cahier spécial Philanthropie

La Fondation Rona est un secret bien gardé ! Bon an mal an, ce sont près de 4 millions de dollars par an qui sont donnés aux communautés. Cette année, la Fondation Rona célèbre son 25e anniversaire avec Bâtir avec coeur, un nouveau programme de dons destiné aux Canadiens et Canadiennes dans le besoin. L’objectif est d’appuyer les organismes qui leur viennent directement en aide par des projets d’amélioration des milieux de vie.

Pour fêter ses 25 ans d’existence, la Fondation Rona souhaite augmenter son impact. Sa nouvelle mission ? Contribuer à améliorer la qualité de vie des populations canadiennes dans le besoin en revitalisant leurs milieux de vie ou en facilitant l’accès au logement. « Nous avons revu notre stratégie philanthropique afin de regrouper nos actions autour d’une mission claire et alignée avec nos activités d’affaires », explique Josée Lafitte, directrice de la Fondation Rona.

« Nous aurons certainement un plus gros impact en concentrant nos efforts dans un domaine qui rejoint ce que l’on fait. Si Rona est toujours présente après plus de 80 ans d’existence, c’est grâce à nos communautés. En tant qu’entreprise socialement responsable, c’est important pour nous de redonner », précise-t-elle. Le récent logo illustre par ailleurs parfaitement la nouvelle philosophie : « Le coeur dans le O traduit bien la place que redonner aux communautés occupe pour nous. »

Avec ses activités et ses campagnes, la Fondation Rona cherche à venir en aide plus particulièrement aux personnes victimes de violence conjugale et à leurs enfants, aux familles à faibles revenus ainsi qu’à toutes les personnes qui vivent avec des problèmes de santé mentale. La Fondation pourrait par exemple appuyer un centre pour femmes qui construit une nouvelle maison, un parc avec un terrain de jeu inclusif adapté pour les jeunes à mobilité réduite, ou encore la construction ou la rénovation d’un logement d’un centre d’hébergement destiné à une population vulnérable. « Avoir un toit sécuritaire au-dessus de sa tête, c’est un besoin fondamental. Pourtant, trop de personnes n’y ont pas accès. On veut aider à changer ça », affirme Mme Lafitte.

L’heureuse arrivée de Bâtir avec coeur

Dans une volonté de créer une nouvelle initiative alignée sur sa mission, la Fondation Rona a mis sur pied Bâtir avec coeur, une campagne pancanadienne au nom sans équivoque. « Bâtir c’est vraiment au coeur de ce que nous faisons, c’est un élément central de notre raison d’être », note la directrice.

Dans le cadre de cette campagne, la Fondation Rona appuiera financièrement des organismes dans la réalisation de projets visant à revitaliser les milieux de vie de personnes visées par sa mission. Pour la première année, ce sont 500 000 $ qui seront remis à huit organismes sans but lucratif admissibles, soit un par province où Rona est présente. Les organismes qui veulent participer à cette campagne doivent être enregistrés auprès de l’Agence du Revenu du Canada comme organismes de bienfaisance. Ils sont invités à soumettre leur projet d’ici le 9 juin 2023.

« Nous avons vraiment hâte de recevoir la première candidature au programme Bâtir avec coeur », poursuit la directrice, qui n’en est pas à son coup d’essai dans le milieu philanthropique puisqu’elle a travaillé pendant une vingtaine d’années au sein d’organismes à but non lucratif. « Depuis que je suis enfant, on m’a toujours montré l’importance de redonner. J’ai reçu cette éducation de m’impliquer, et c’est tout naturel pour moi de le faire aujourd’hui avec Rona », confie-t-elle.

Des employés mobilisés

Depuis son arrivée chez Rona, elle a eu le plaisir de découvrir le pouvoir des campagnes de collectes de fonds menées en magasin qui représentent, selon elle, un levier inestimable pour la Fondation.

« L’ensemble de nos employés à travers notre réseau de quelque 450 magasins se mobilise autour de ces activités et le potentiel pour aider est énorme. C’est une force de pouvoir compter sur nos gens », affirme-t-elle.

« Ils sont nos ambassadeurs. Ce sont les caissiers et les caissières — les équipes en magasin — qui sont la clef de voûte du projet. Ce sont eux qui demandent aux clients s’ils veulent faire un don pour tel ou tel organisme », souligne-t-elle, rappelant au passage qu’ils sont sans doute le maillon le plus important de la chaîne des campagnes de dons.

Les organismes qui souhaitent déposer leur candidature au programme Bâtir avec coeur peuvent le faire à l’adresse suivante : bitly.ws/Eh8w

La générosité, encore et toujours Le nouveau programme de dons Bâtir avec coeur s’ajoute à un large éventail de campagnes menées par la Fondation Rona. La plus connue est sans doute celle qui se déroule chaque année à l’automne et qui permet aux employés du réseau d’amasser des fonds au profit d’organismes locaux qu’ils ont choisi d’appuyer.

« Cela représente quelque 300 organismes pour chaque campagne », dit Josée Lafitte, directrice de la Fondation Rona. « Aujourd’hui, je regarde tout ce qui a été accompli au cours des 25 dernières années et je suis incitée à pousser encore plus loin l’impact de la Fondation Rona. J’ai le goût qu’on se donne le défi d’aider encore plus de Canadiens au cours des 25 prochaines années et que la Fondation continue à jouer un rôle de premier plan pour aider à bâtir des communautés plus fortes un peu partout au pays », conclut Mme Lafitte.

La Fondation Rona en bref • Environ 4 millions de dollars remis annuellement aux communautés.

• Près de 300 organismes soutenus chaque année.

• Quelque 26 000 employés du réseau Rona impliqués dans les initiatives philanthropiques.

• Vingt-cinq années d’existence soulignées par le lancement du nouveau Programme de dons Bâtir avec coeur.

• Du soutien pour les victimes de violence conjugale et leurs enfants, les familles à faibles revenus et les personnes avec des besoins particuliers ou des problèmes de santé mentale.

Ce contenu a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.