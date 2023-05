Le Royaume-Uni attiré par l’IA montréalaise

Le Royaume-Uni, c’est plus qu’un trône en bois. L’Albion se présente ces jours-ci au secteur technologique montréalais et québécois comme le tremplin par excellence pour conquérir l’Europe. Sorte de traversée à l’envers de l’Atlantique propulsée par l’émergence de l’intelligence artificielle (IA).

« Les classements internationaux nous situent comme un des marchés les plus prometteurs pour l’intelligence artificielle », lance d’entrée de jeu au Devoir le spécialiste des technologies pour le département des Affaires et du Commerce du Royaume-Uni Chris Moore. « Au Canada, on voit que l’IA québécoise se démarque également. C’est pourquoi nous considérons que le Québec est un partenaire potentiel attrayant, car le Royaume-Uni est la prochaine grande occasion de croissance pour les entreprises spécialisées en IA. »

Convaincre l’IA montréalaise de faire le saut outre-Atlantique sans atterrir outre-Manche est la mission du moment du Consulat général du Royaume-Uni à Montréal, qui multiplie ces jours-ci les efforts pour tisser des liens avec cet écosystème d’affaires florissant.

« Nous voyons des occasions d’innover dans des secteurs comme la vente au détail, la santé et la fabrication, poursuit Chris Moore. Nous avons bâti dans les 10 dernières années un réseau de centres de formation axés sur les sciences et la technologie qui font de nous une option différente des États-Unis pour les entreprises aux prises avec une pénurie de travailleurs spécialisés. »

Le moment choisi pour effectuer cette sortie n’est pas anodin : c’est du 12 au 16 juin prochains qu’a lieu l’édition 2023 de la London Tech Week, un événement de portée internationale qui revient en force maintenant que la COVID n’est plus dans le portrait. Les organisateurs espèrent marquer un grand coup — et les représentants au Canada de l’Angleterre et de l’Écosse, du pays de Galles et de l’Irlande du Nord ne veulent pas rater leur chance eux non plus.

Le contingent d’entreprises canadiennes invitées à Londres à la mi-juin sera le plus important à ce jour.

De Londres à Belfast

L’Irlande du Nord souhaite tout particulièrement renouer avec les entreprises québécoises. La région de Belfast pouvait compter sur la présence importante de l’avionneur montréalais Bombardier jusqu’à ce que ce dernier se départe de ses activités de fabrication d’aéronefs commerciaux pour se concentrer sur les avions d’affaires privés de luxe.

Un des plus gros employeurs canadiens présents en Irlande du Nord ces jours-ci est la société informatique montréalaise CGI, qui possède un centre de recherche et développement à Belfast. « L’aérospatiale et les technologies sont deux des secteurs que nous avons désignés comme porteurs pour créer des liens commerciaux avec le Québec », dit Michael Barton, le directeur régional d’Invest Northern Ireland – Americas.

« Nous venons célébrer 25 ans de paix dans notre région, qui ont aussi été 25 ans de croissance économique. Nous pensons être le pont idéal entre le Canada, le Royaume-Uni et l’Europe. »

L’Irlande du Nord a l’oeil sur les entreprises qui composent la grappe d’innovation canadienne en IA basée à Montréal. Le rôle de cette grappe a été récemment redéfini par le gouvernement fédéral — qui finance l’organisme Scale AI, censé représenter ce secteur — pour justement accélérer l’expansion internationale des sociétés d’IA canadiennes.

« Il y a beaucoup de choses à faire en matière de sécurité et de qualité, d’éthique et de saine gestion des données dans des domaines comme l’apprentissage machine. L’Irlande du Nord a une expertise en cybersécurité. On pourrait faire de grandes choses en partenariat avec des chercheurs et des entreprises montréalais experts en IA », assure Michael Barton.

Un « libre-échange numérique » méconnu

Ce virage technologique souhaité dans les relations commerciales entre le Canada et le Royaume-Uni découle de la signature au printemps 2022 par les gouvernements des deux pays d’un traité de libre-échange qui comporte un important volet numérique. Il impose une meilleure gestion des données numériques et simplifie les échanges par commerce électronique entre les deux régions.

L’entente de libre-échange avec le Canada donne aussi au Royaume-Uni accès aux 500 millions de consommateurs et aux échanges commerciaux de 15 billions de dollars que représente l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste, auquel participe le Canada.

Selon les projections gouvernementales, tout cela devrait mener à un accroissement de 45 % de la valeur des échanges commerciaux entre le Canada et le Royaume-Uni d’ici 2035, qui sont actuellement de 32 milliards de dollars par an.

Si on se fie à l’impact de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne, les entreprises d’ici tardent à étendre leurs exportations au-delà du marché américain. Ce sont surtout les entreprises européennes qui en profitent pour débarquer au pays.

Les dispositions liées à l’économie numérique contenues dans l’accord avec le Royaume-Uni sont une occasion à saisir pour renverser la vapeur, disent, en somme, ses représentants. « Nous voulons attirer des entreprises d’IA de Montréal chez nous, mais on voit aussi nos entreprises s’établir à Montréal pour assurer leur expansion en Amérique du Nord. Les relations commerciales entre le Québec et le Royaume-Uni vont aller en grandissant », prédit Chris Moore