La question des frais a toujours été une cause de friction ou de débat dans l’industrie des fonds communs de placement. Mais comment sont calculés les frais de gestion des fonds communs de placement exactement, se demande un de nos lecteurs, Michel Beaudoin.

Cette question a reçu une attention particulière dans un sondage mené en décembre pour l’organisme FAIR Canada, voué à la défense des investisseurs. Le sondage sollicitait les commentaires de 1000 investisseurs particuliers. La plupart des répondants se disent préoccupés par le fait qu’ils paient trop de frais (77 %) et ont déclaré ne pas comprendre les frais facturés (63 %). Seul un tiers se sentent très confiants par rapport à leur compréhension des frais de placement. Il ressort également du sondage que seulement 39 % des répondants sont d’accord pour dire qu’ils obtiennent un bon rapport qualité-prix pour les frais qu’ils paient, cette valeur perçue des conseils augmentant toutefois en fonction du montant investi.

L’intérêt de notre lecteur pour le sujet est donc largement partagé. D’autant que la liste des frais est longue. En voici un survol, tiré des informations disponibles sur le site de l’Autorité des marchés financiers (AMF).

D’abord, il faut mentionner que ces frais varient d’un fonds à l’autre. Ils seront généralement plus élevés pour un fonds distinct, puis pour un fonds commun de placement, et plus bas pour un fonds négocié en Bourse. L’AMF prend soin de souligner à juste titre que des frais plus élevés ne sont pas synonymes de meilleurs rendements, et que chaque dollar payé en frais est un dollar de rendement en moins.

Il faudra s’en remettre au document Aperçu du fonds accompagnant chacun d’eux. On y retrouve :

les frais d’achat de parts et l’impact annuel sur un placement de 1000 $ ;

les frais de rachat (appliqués lors de la vente de parts) et l’impact annuel sur un placement de 1000 $ ;

le ratio des frais de gestion (RFG) ;

le ratio des frais d’opération (RFO) ;

les commissions de suivi en pourcentage.

Cela dit, regardons-les plus en détail.

Frais d’achat ou frais d’acquisition

Si ces frais s’appliquent, ils sont déduits du montant que vous investissez au moment où vous achetez les parts. « Si un fonds exige des frais d’achat, ceux-ci peuvent atteindre jusqu’à 5 % de votre placement. Si vous injectez 1000 $, votre placement initial net sera de 950 $. »

Ces frais sont négociables et peuvent varier selon la taille de l’investissement.

Frais de rachat

Les frais de rachat sont interdits pour les fonds communs de placement depuis le 1er juin 2022. Mais pour les fonds achetés avant et comportant de tels frais, ils seront payés à la vente (soit au moment du rachat). Ils sont calculés selon un pourcentage de la valeur des parts à l’achat ou de leur valeur au moment où le rachat est demandé.

Lorsqu’ils s’appliquent, ces frais vont généralement diminuer en fonction du nombre d’années de détention des parts. Par exemple, ils peuvent être de 6 % de la valeur du placement la première année, puis diminuer de 1 point chaque année, jusqu’à zéro après six ans de détention, illustre l’AMF. De plus, certains de ces fonds avec frais de rachat acquis avant le 1er juin 2022 vont permettre le rachat sans frais d’un pourcentage annuel préétabli de parts, habituellement 10 %.

Ce survol fait, précisons que les fonds sans frais d’achat ou de rachat ne sont pas sans coûts. Des frais de gestion et d’exploitation sont toujours imputés. Ces frais sont prélevés à même l’actif du fonds, en diminution du rendement. Ils peuvent aussi être négociés selon la taille de l’investissement.

Voyons-les plus en détail.

Frais de gestion

Ils sont généralement calculés en fonction d’un pourcentage fixe de l’actif sous gestion. Ils couvrent entre autres les coûts d’administration, les services de gestion de portefeuille, le marketing et les commissions payées aux conseillers. Ils varient en général de 1 % à 3 % selon le type de fonds (un fonds d’action peut coûter plus cher à gérer qu’un fonds obligataire, puis qu’un fonds du marché monétaire), selon le style de gestion (une gestion active exige plus d’analyses et de transactions qu’un fonds indiciel géré de façon passive), selon le mode de distribution (une société de gestion faisant appel à des courtiers ou à des conseillers externes aura à payer pour leurs services), et selon la nature du fonds (un fonds distinct puis un fonds commun de placement seront plus coûteux qu’un fonds négocié en Bourse, qui affiche souvent des frais inférieurs à 1 %).

À noter que ces frais renferment les commissions de suivi versées aux courtiers et aux conseillers. Depuis le 1er juin 2022, il n’est plus permis de payer de telles commissions aux courtiers qui ne procèdent pas à une évaluation de la convenance du placement au profil de l’investisseur, notamment parce que l’investisseur est autonome et effectue lui-même ses transactions. On pense aux courtiers à escompte ou à ceux qui utilisent une plateforme de négociation en ligne.

À noter aussi qu’il existe des fonds sans commission de suivi, que l’on appelle de série F, destinés aux investisseurs qui paient eux-mêmes leur courtier, ce qui évite une double rémunération du représentant.

Frais d’exploitation

Ces frais oscillent entre 0,1 % et 0,5 % de l’actif net du fonds. Ils couvrent notamment les honoraires des vérificateurs et des conseillers juridiques, les frais d’impression, la rémunération du dépositaire, les frais bancaires, les frais d’impression des relevés et les frais de préparation et de distribution du prospectus.

Frais d’opération

Ils sont liés aux frais des transactions du fonds et se chiffrent habituellement à 0,05 % de l’actif net.

Enfin, l’AMF ajoute que le ratio des frais de gestion (RFG) que l’on voit souvent indique le pourcentage que les frais de gestion et d’exploitation représentent par rapport à l’actif net moyen du fonds. Il indique combien il en coûte d’administrer et de distribuer le fonds. Il s’inscrit en réduction du rendement.

Ouf !

