Déclin de la santé mentale des entrepreneurs

La santé mentale des entrepreneurs s’effrite, selon un rapport de la Banque de développement du Canada (BDC) publié mardi. Le contexte économique actuel, en particulier l’inflation, est montré du doigt.

Selon ce sondage réalisé auprès de 1500 propriétaires de PME entre le 20 février et le 3 mars, 45 % des répondants ont déclaré avoir des problèmes de santé mentale, une hausse de 7 points par rapport à février 2022. Le pourcentage d’entrepreneurs étant satisfaits tous les jours de leur santé mentale a pour sa part diminué, passant de 72 % à 64 %.

Ces nouvelles données abondent dans le sens d’autres études, comme celle de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante intitulée Au bord du gouffre. La santé mentale dans les PME canadiennes. On pouvait notamment y lire que 66 % des propriétaires de PME étaient au bord de l’épuisement professionnel en février 2022. La pandémie et les mesures sanitaires étaient au banc des accusés.

« On aurait souhaité que ce soit mieux au sortir de la pandémie, mais, au contraire, ça s’est dégradé, a commenté Annie Marsolais, ambassadrice de la santé mentale à la BDC. Il y a un essoufflement accumulé et généralisé dans les entreprises, auquel s’ajoute le contexte économique très difficile. Les entrepreneurs n’ont aucun répit. »

Les entrepreneurs sondés témoignent de sentiments de fatigue, de déprime et de difficulté à garder un équilibre entre le travail et leur vie privée. Ces problèmes nuisent régulièrement à leur capacité de travailler. Les femmes et les chefs d’entreprise plus jeunes sont particulièrement touchés.

Pour Dominic Gagnon, cofondateur et directeur général de Connect&GO, les dernières années ont été des montagnes russes d’émotions. À la tête d’une entreprise de bracelets intelligents utilisés dans de nombreux festivals et événements, il a cru tout perdre pendant la pandémie.

« Ça a été mon plus creux. Je suis tombé un peu dans l’alcool », témoigne celui qui n’a pas peur de parler de ses problèmes de santé mentale et de son TDAH.

Son entreprise s’est réinventée pour fournir un nouveau type de technologie utilisé essentiellement dans les parcs d’attractions. Mais l’inflation, qui a notamment fait exploser le coût de la matière première et du transport, s’est mise de la partie.

« C’est un facteur de stress supplémentaire qui est énorme », indique M. Gagnon, expliquant que ses ententes contractuelles l’empêchent de répercuter la hausse de prix de ses bracelets à ses clients.

Les hausses des taux d’intérêt font en sorte qu’il est plus difficile d’obtenir du financement pour grandir ou parachever des projets, ce qui peut aussi miner le moral des chefs d’entreprise.

Cela s’ajoute aux défis de santé mentale inhérents au rôle d’entrepreneur. Il y a l’isolement, la solitude, la pression d’être responsable du bien-être et de la réussite de toute une équipe, une identification personnelle au succès de son entreprise.

Pour Sophie Gadoury, qui s’est lancée dans les affaires il y a moins de deux ans, c’est l’inconnu et l’instabilité qui ont été le plus durs. « C’est une cohabitation entre la mission la plus difficile et la mission la plus enrichissante de ma vie », explique la fondatrice de l’application mobile Nimble Bubble, qui entraîne les gestionnaires à donner de la rétroaction aux employés.

Un peu d’espoir

Selon le sondage de la BDC, une portion importante des entrepreneurs ont demandé de l’aide psychologique ou ont l’intention de le faire. C’est le cas de la moitié de ceux qui ont moins de 45 ans, ce qui est encourageant, selon Annie Marsolais. Il semble que le tabou diminue au sein des plus jeunes générations.

« Je dis toujours que les gens sains d’esprit voient des psychologues, alors je vois une psy », commente M. Gagnon, qui a aussi appris à méditer.

Mme Gadoury, elle, prend le temps de faire du sport et bénéficie du soutien d’un mentor à l’incubateur technologique Centech, ce qui l’aide beaucoup.

Il reste tout de même des obstacles pour accéder à des services en santé mentale, notamment les coûts de ceux-ci.

« Quand tu travailles à ton compte et que tu tombes, tu n’as pas accès à plein de ressources d’aide », déplore Patricia Girard, présidente de Plan Monark, qui a fait deux arrêts de travail de longue durée. « Et quand tu as déjà fait une dépression, tu n’es plus assurable. »

Mme Girard souhaiterait que des programmes soient disponibles pour protéger la santé mentale des entrepreneurs. Martin Enault, entrepreneur en résidence en chef au Centech, croit pour sa part que du financement public serait nécessaire à cet effet.

D’ailleurs, la BDC lancera cet automne un projet pilote pour faciliter l’accès et payer les coûts de thérapie virtuelle à quelques membres de sa clientèle. L’objectif est de bâtir à terme un programme plus large.

En attendant, M. Enault encourage tous les entrepreneurs à prendre connaissance des services offerts par divers organismes, notamment les incubateurs. Et surtout, ils ne doivent pas hésiter à parler de leurs difficultés. « Pendant longtemps, j’avais peur de m’associer officiellement à la cause de la santé mentale, se rappelle celui qui vit avec de l’anxiété et de la dépression chronique. Mais plus j’en parle, plus ça me crée des occasions et des expériences très riches. »