Shopify réduit son effectif de 20 %

Shopify a annoncé jeudi qu’elle réduirait son effectif d’environ 20 % et qu’elle vendrait ses activités de logistique à Flexport, une société de gestion de la chaîne d’approvisionnement.

L’entreprise de commerce électronique établie à Ottawa a présenté ces décisions comme un moyen de l’aider à se concentrer sur sa quête principale pour faciliter le commerce.

Mais réaliser cet exploit signifie aussi réduire les « quêtes secondaires » que le chef de la direction, Tobi Lutke, a décrites comme « toujours distrayantes parce que l’entreprise doit diviser son attention ».

« Le progrès technologique s’oriente toujours vers la simplicité, et les entrepreneurs réussissent davantage lorsqu’ils simplifient. Mais nous sommes maintenant à l’aube de l’ère de l’intelligence artificielle et les nouvelles capacités qui en sont débloquées sont sans précédent », a-t-il fait valoir dans une lettre ouverte annonçant les changements.

« Notre quête principale nous demande de construire la meilleure chose qui soit désormais possible, et cela vient de complètement changer. »

La note de M. Lutke ne quantifiait pas le nombre d’employés qui quitteraient l’entreprise, mais avant que Shopify ne mette à pied environ 1000 employés l’été dernier, elle comptait environ 10 000 employés.

« Je reconnais l’impact écrasant que cette décision a sur certains d’entre vous et je n’ai pas pris cette décision à la légère », a écrit M. Lutke.

La proportion de 20 % des travailleurs restants représenterait environ 1800 personnes.

En février, le président de Shopify, Harley Finkelstein, avait déclaré qu’il n’y avait plus de coupes de personnel dans les cartes de l’entreprise.

M. Lutke a promis aux employés touchés une indemnité de départ d’au moins 16 semaines, en plus d’une semaine pour chaque année travaillée chez Shopify. Une couverture médicale et un programme d’aide aux employés seront aussi offerts au personnel partant pendant la même période.

Ceux qui partent pourront également conserver leur mobilier de bureau et, bien qu’ils aient à rendre les ordinateurs portables de leur entreprise, M. Lutke a indiqué que Shopify les aiderait à en payer de nouveaux.

M. Lutke a également expliqué que la société avait décidé de vendre Shopify Logistics à Flexport pour aider l’entreprise à devenir plus ambitieuse et globale.

Selon les détails de l’accord, Shopify recevra des actions équivalant à une participation de 13 % dans Flexport et obtiendra la possibilité de nommer un administrateur au conseil d’administration de Flexport.

Flexport deviendra le partenaire logistique officiel de Shopify.

La transaction devrait être finalisée au deuxième trimestre de 2023, mais est assujettie à certaines conditions et au feu vert des autorités réglementaires.

Les annonces de Shopify ont eu lieu en marge du dévoilement des plus récents résultats financiers de l’entreprise. Pour son premier trimestre de l’exercice, Shopify a engrangé un bénéfice de 68 millions $ US, ce qui se comparait à une perte nette de 1,4 milliard $ US pour la même période l’an dernier.

Le bénéfice par action s’est pour sa part élevé à 5 cents US, contre une perte par action de 1,17 $ un an plus tôt.

Les revenus pour le trimestre clos le 31 mars ont augmenté de 25 % par rapport à l’année dernière, pour atteindre 1,5 milliard $ US.