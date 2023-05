Groupe Banque TD renonce à acheter First Horizon

Le Groupe Banque TD annonce jeudi l’annulation de son offre publique d’achat de 13,4 milliards $ US pour acquérir First Horizon, des États-Unis.

L’institution établie à Toronto explique qu’elle a conclu un accord mutuel avec la banque américaine pour mettre fin à l’acquisition en raison de l’incertitude quant aux moments et à la possibilité d’obtenir les approbations réglementaires.

Le chef de la direction de Groupe Banque TD, Bharat Masrani, affirme que cette décision mettra fin à l’incertitude chez les actionnaires. Bien qu’il soit déçu de la conclusion du processus, M. Masrani assure que la TD va de l’avant avec des assises solides et en croissance aux États-Unis.

L’entente prévoit que la TD versera à First Horizon une indemnité de rupture de 200 millions $ US. Ce paiement s’ajoute au remboursement des frais de 25 millions $ US dus à First Horizon en vertu de l’accord de fusion.