La génération Z dans la mire de Cogeco Connexion

En faisant l’acquisition du fournisseur indépendant de services Internet Oxio pour la somme de 100 millions de dollars, Cogeco pense avoir trouvé le moyen de mieux atteindre les jeunes adultes canadiens à la recherche d’un premier logement, la clientèle la plus prisée du secteur des télécommunications.

« Ils représentent une part disproportionnée des nouveaux acheteurs, car ils sont rendus à cette étape de la vie où ils emménagent en grand nombre dans un nouveau logement », explique le président de la division Cogeco Connexion, Frédéric Perron. « À peu près la moitié des gens qui magasinent pour un service Internet à la maison en ce moment sont de la génération Z ou Y. »

Surtout, les jeunes adultes canadiens n’ont pas peur de faire affaire avec des fournisseurs indépendants et locaux pour leurs besoins de connectivité. Sans surprise, ils sont dans le collimateur de tous les grands fournisseurs de services Internet au Canada. Ce n’est pas pour rien si Bell a acquis le fournisseur Ebox il y a un an, et que Telus en a acquis au moins deux autres au cours des derniers mois.

Un prix justifié

Dans tout ce mouvement, Cogeco, parfois qualifié de la plus petite des grandes sociétés canadiennes de télécommunications, ne voulait pas être mise de côté. Cogeco Connexion, sa division où sont regroupées toutes ses activités canadiennes de câblodistribution, représente tout de même le deuxième fournisseur de services de télécommunications en Ontario et au Québec.

Mais le chiffre d’affaires de Cogeco est de 2,7 milliards de dollars, environ moitié moins élevé que celui de Québecor, et six fois moins important que celui de Bell.

Les quelque 48 000 abonnés d’Oxio qui viennent s’ajouter au 1,6 million de clients que compte déjà Cogeco au Canada et aux États-Unis — l’opérateur montréalais possède une filiale aux États-Unis appelée Breezeline — peuvent sembler peu nombreux, mais c’est suffisant pour expliquer le prix payé pour les acquérir, assure Frédéric Perron. La transa­ction a été annoncée à la fin de février, mais sa valeur n’a été publiée par Cogeco qu’à la mi-avril, au moment où l’entreprise publiait ses états financiers pour le trimestre clos le 28 février dernier.

Avant de savoir que Cogeco avait offert 100 millions de dollars pour Oxio, les analystes estimaient le prix payé tout au plus à 35 millions.

« Les estimations qui ont été faites avant qu’on annonce le prix de vente reposaient sur une évaluation de la base clients d’Oxio plus petite que ce qu’elle était réellement. On pense qu’on a payé un prix juste pour ces clients et aussi pour ce qu’on peut apprendre avec ce qu’on obtient d’autre d’Oxio. »

L’infrastructure de câblodistribution de Cogeco s’étend des Îles-de-la-Madeleine, au Québec, jusqu’à Windsor, au sud de l’Ontario. Avec Oxio, le fournisseur pourra desservir des clients jusque sur l’île de Vancouver.

Croissance en vue

Fondée en 2019, Oxio a rapidement conquis une clientèle prisée des grands fournisseurs en misant sur une stratégie de marketing entièrement numérique. Elle reposait beaucoup sur la satisfaction de ses premiers clients qui, par la magie des réseaux sociaux, ont solidifié sa réputation d’offrir un service à la clientèle simple et efficace, vendu à un prix raisonnable.

Ce positionnement est ce qui a attiré Cogeco, qui compte préserver l’indépendance de la marque Oxio. L’entreprise montréalaise se dote ainsi d’une deuxième marque qu’elle pourra étendre partout au pays, une stratégie déjà adoptée par ses concurrents — comme Québecor avec Fizz, ou Telus avec Koodo —, ce qui manquait à Cogeco, selon plusieurs experts du secteur.

« Une grande portion des consommateurs veut cette expérience. Ils n’appelleront jamais un centre d’appels pour s’abonner à Internet », dit Frédéric Perron. « On définit Oxio comme une marque numérique qui va aller chercher cette gamme grandissante de clients qui veulent une expérience entièrement numérique. »

Une plateforme pour l’avenir

Sans surprise, le dirigeant de Cogeco Connexion prédit une croissance de ses activités dans les prochains mois grâce à Oxio. Elle pourrait s’accélérer si le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) confirme sa volonté annoncée à la fin de l’hiver de revoir à la baisse les prix de gros imposés par les propriétaires de réseaux nationaux aux fournisseurs indépendants de services Internet. Cela pourrait aider Oxio à réduire ses coûts et le prix de vente de ses propres services.

Sa plateforme logicielle pour gérer ses opérations rendra aussi plus efficace la vente des différents services offerts par le groupe Cogeco : télévision, téléphonie, Internet. La vente croisée de ces services permet d’accroître rapidement les revenus tirés d’une clientèle limitée.

Ces services pourraient à terme inclure des services sans fil, chose dont la haute direction de Cogeco rêve depuis plusieurs mois. À l’instar de son patron Philippe Jetté, président et directeur général de Cogeco, Frédéric Perron ne révèle rien des ambitions de son entreprise dans ce secteur. Il répète les propos tenus par M. Jetté. « On l’a déjà dit, on veut entrer dans le sans-fil, mais on veut effectuer les bonnes démarches pour le faire comme il faut. »

Cogeco a tous les outils en main pour y songer plus sérieusement. Déjà, l’entreprise répond aux critères du CRTC pour se lancer dans l’aventure. Elle possède des fréquences dans certaines régions du pays pour un éventuel réseau sans fil et elle est propriétaire de sa propre infrastructure régionale.

Avec Oxio, elle ajoute à son arsenal une marque nationale qui est aimée de ses jeunes clients. Des clients qui sont aussi friands de services sans fil…