Gaiia veut révolutionner les télécoms mondiales

L’acquisition par Cogeco du fournisseur indépendant de services Internet Oxio ne marque ni la fin du nom Oxio ni la fin des ambitions de ses fondateurs. L’argent obtenu après cette transaction leur permet de lancer une nouvelle plateforme logicielle appelée Gaiia et destinée à révolutionner la façon dont les fournisseurs prennent soin de leurs clients.

« Chez Oxio, j’ai souvent dit que nous étions une compagnie de logiciel déguisée en fournisseur de services », lance Marc-André Campagna, cofondateur et ex-p.-d.g. d’Oxio. Le jeune entrepreneur occupe aujourd’hui le même rôle chez Gaiia, sa nouvelle entreprise nommée en l’honneur de la déesse grecque de la Terre.

M. Campagna a aussi déjà déclaré qu’il était hors de question qu’il vende un jour Oxio, chose qui s’est pourtant officiellement réalisée le 3 mars dernier quand Cogeco a remis à ses propriétaires la coquette somme de 100 millions de dollars pour acquérir ses 48 000 clients — situés principalement au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique — et un accès à sa plateforme logicielle.

Pour s’excuser, le jeune homme d’affaires explique que sa nouvelle aventure est le prolongement de ce qu’était Oxio, avec une meilleure situation financière. « Je promets avec Gaiia de prendre les bonnes actions pour créer le meilleur résultat pour les clients, les employés et les actionnaires, dans cet ordre », dit-il, deux fois plutôt qu’une.

Gaiia veut offrir à d’autres fournisseurs dans le monde cette plateforme qui a permis en bonne partie à Oxio d’établir sa réputation favorable auprès des consommateurs, dans un marché de l’Internet résidentiel où l’indice de satisfaction est traditionnellement faible.

« Les télécoms ont un indice de satisfaction pire que celui des banques, constate Marc-André Campagna. C’est parce qu’ils ont les mauvais outils. On s’est rendu compte qu’on pouvait les aider à mieux servir leurs clients. Après la vente d’Oxio, j’aurais pu me permettre de tout lâcher, mais je suis vraiment passionné par ce qu’on tentait de résoudre avec Oxio et, maintenant, avec Gaiia. »

Moins d’infrastructures,plus de services

Gaiia compte pour le moment cinq clients répartis au Canada, aux États-Unis et en Amérique latine — y compris Cogeco Connexion. L’entreprise compte prendre les prochains mois pour peaufiner son produit avec eux et se bâtir une réputation qui assurera ensuite sa croissance dans d’autres marchés.

Gaiia peut profiter d’une tendance forte dans l’industrie mondiale des télé­communications : l’accès aux infrastructures locales est de plus en plus facile pour les nouveaux entrants. Par exemple, aux États-Unis, les propriétaires des principaux réseaux filaires et même sans fil ont découvert qu’ils pouvaient tirer profit de l’apparition sur le marché national de fournisseurs virtuels de services Internet, de téléphonie, de télévision ou de services mobiles qui leur font pourtant concurrence dans l’offre au grand public.

Les opérateurs virtuels ont généré des revenus de 25 milliards $US aux États-Unis l’an dernier. Selon la firme d’analyse de marché ReportLinker, ces revenus devraient grimper à 38 milliards d’ici 2030. À l’échelle mondiale, les revenus des opérateurs virtuels pourraient atteindre 157 milliards de dollars américains dans sept ans.

La plateforme logicielle mise au point par Gaiia cible indirectement ce marché. Elle permet au gestionnaire d’un réseau de virtualiser et de numériser ses opérations, y compris le soutien technique et la facturation. Elle permet aussi aux opérateurs virtuels de faire la même chose à partir de l’infrastructure d’un grossiste.

Une pique vers le CRTC

À peu près toutes les économies avancées de la planète s’entendent sur l’importance des technologies numériques dans leur croissance soutenue ces prochaines années. C’est ce qui explique en partie ce mouvement vers un meilleur accès aux réseaux. « Dans des pays comme les États-Unis, on a compris que le numérique était le coeur de la croissance économique, et on fait tout pour brancher tout le monde au numérique le plus tôt possible », constate Marc-André Campagna.

C’est une pointe peu subtile envoyée au gouvernement canadien, qui ralentit cette tendance au pays malgré ce qu’il en dit. Ottawa ne cesse de répéter l’importance de l’économie numérique pour justifier son investissement massif dans l’élargissement des réseaux Internet et cellulaires jusque dans les régions les plus éloignées des grands centres urbains.

En même temps, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommuni­cations du Canada (CRTC) limite l’émergence de nouveaux fournisseurs indépendants partout au pays en obligeant les nouveaux entrants d’être propriétaires au moins en partie d’une infrastructure matérielle.

« Le Canada pourrait apprendre beaucoup de ce qui se fait dans les télécoms aux États-Unis », dit M. Campagna, qui donne en exemple le site de la Federal Communications Commission, qui met l’accent sur la transparence et l’accès public à ses informations.

Peut-être que le fondateur de Gaiia verra son souhait réalisé plus tôt qu’il ne le pense. Car par un drôle de hasard, c’est aussi le site de la FCC que citait en janvier dernier la nouvelle présidente du CRTC, Vicky Eatrides, au moment de son entrée en poste, quand on lui demandait comment elle voyait son organisme changer au cours du mandat de cinq ans qu’elle amorce à peine.

Avoir une plus grande concurrence dans le secteur canadien des télécoms serait bon pour les consommateurs, rappelait-elle. Il serait aussi probablement profitable à Gaiia…