Coûts de la construction: une hausse qui fait mal aux villes

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

Entre 2020 et 2022, les municipalités de la province ont fait face à une hausse des coûts des contrats de construction par appel d’offres de 26 %, d’après une étude d’Aviseo Conseil, réalisée pour le compte de l’Union des municipalités du Québec (UMQ).

Si l’inflation et les problèmes d’approvisionnement découlant de la pandémie de COVID-19 ont, entre autres facteurs, contribué à cette hausse, l’étude L’impact de la hausse des prix de la construction sur les municipalités du Québec révèle que le début de l’augmentation remonte à 2016.

Ce constat a été établi à la suite de l’analyse des données publiques du système électronique d’appel d’offres (SEAO), dont les conséquences se font ressentir sur les budgets municipaux. Au cours de la dernière année, 80 % des municipalités ont été contraintes de reporter des projets, principalement en raison du coût télevé des soumissions.

Le coût de la hausse

Le maire de Rimouski, Guy Caron, estime que les trois quarts des propositions faisant suite aux appels d’offres de la Ville sont « de loin supérieurs aux estimations qu’on en faisait initialement ».

Son administration, par exemple, a dû repousser les travaux que nécessite la toiture de l’hôtel de ville, les soumissions dépassant largement le budget et les prévisions de la mairie.

Bien qu’elles n’épargnent personne, l’inflation et ses conséquences sur les coûts de la construction font particulièrement mal aux budgets municipaux. « Nos coûts augmentent [et] on n’a pas de revenus qui augmentent de façon significative, alors que le gouvernement du Québec et celui du Canada, lorsqu’on a de l’inflation, [obtiennent] des revenus supplémentaires qui proviennent de la taxe de vente, de l’impôt sur le revenu des particuliers ou des sociétés », explique-t-il. La grande majorité des revenus municipaux proviennent quant à eux de la taxe foncière.

Sans le report de projets et d’autres mesures mises en place par la Ville de Rimouski pour contrôler les coûts, le maire juge qu’il aurait fallu se résoudre à une augmentation des taxes foncières de 10 % à 11 %.

En cause

D’après Jean-Pierre Lessard, associé et cofondateur d’Aviseo Conseil, l’augmentation des coûts de la construction résulte de multiples facteurs : la hausse de la concurrence, celle du prix des matières premières, la rareté de la main-d’oeuvre ou encore un manque de flexibilité « un peu contraignant » dans les contrats, qu’il attribue à l’héritage d’années d’abus, de corruption et de collusion dans le monde municipal québécois.

Il souligne aussi le rôle des programmes provinciaux destinés aux infrastructures municipales, souvent pensés à court terme, « alors que si on avait une vision, pour le municipal, beaucoup plus sur le long terme, avec de la prévisibilité, les municipalités pourraient prendre le temps de monter leurs dossiers et d’étaler un peu plus dans le temps leurs besoins », croit-il.

« L’effet programme » contribuerait donc à l’augmentation des coûts de la construction. Une hausse qui pourrait, par ailleurs, avoir un effet positif : pousser les municipalités à « avoir des plans d’infrastructures sur plusieurs années », soutient-il, ce qui permettrait de réduire les coûts à long terme.

Prévisions et recommandations

La bonne nouvelle pour les budgets municipaux, c’est que, « selon les informations qu’on a actuellement, la pression devrait être un peu moins forte pour 2023 et 2024 », affirme Jean-Pierre Lessard, qui invite tout de même les élus à « rester vigilants ».

En effet, si certains facteurs déterminants dans la hausse des coûts de la construction ne risquent pas de changer de sitôt, comme la démographie ou l’entretien déficient de certaines infrastructures, l’approvisionnement est plus facile qu’il ne l’était, et le prix des matériaux risque de se stabiliser, estime-t-il.

En attendant l’embellie, les municipalités peuvent se tourner vers les recommandations du rapport final de l’étude d’Aviseo Conseil, l’une d’entre elles consistant à favoriser la collaboration entre les acteurs du milieu municipal et ceux des autres ordres gouvernementaux.

Une collaboration qui sera de mise lors des négociations du prochain pacte fiscal et financier, entre le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, l’UMQ, la Fédération québécoise des municipalités (FQM), la Ville de Montréal et la Ville de Québec, qui devraient avoir lieu en 2024. Au menu des négociations, « les enjeux autour de la hausse des coûts de la construction vont être très importants », prévoit Guy Caron.

