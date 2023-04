Les prix des maisons devraient cesser de baisser au Canada en 2023, estime la SCHL

Le prix moyen des maisons cessera bientôt de baisser et touchera un creux, mais il ne reviendra en 2023 pas aux niveaux d’avant la pandémie, a prévenu jeudi la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).

Selon l’agence fédérale du logement, les prix des maisons et les ventes enregistreront des baisses d’une année à l’autre et laisseront le pays avec un prix annuel moyen inférieur à celui de 2022.

Cependant, les baisses n’atténueront pas une grande partie de la surchauffe du marché, et l’économiste en chef de la SCHL, Bob Dugan, prévoit une baisse plus importante des mises en chantier cette année que celle enregistrée entre 2020 et 2022.

M. Dugan prévoit une certaine reprise en 2024 et 2025, mais s’attend à ce que les pénuries d’approvisionnement sur les marchés du logement les plus chers et les plus limités du Canada, y compris à Vancouver et à Toronto, s’aggravent.

Il croit que l’accession à la propriété sera moins abordable partout au Canada à court terme, en raison des taux hypothécaires plus élevés et des niveaux de prix toujours élevés.

L’abordabilité des loyers diminuera probablement à mesure que la demande dépassera l’offre locative, ajoute-t-il.