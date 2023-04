Bombardier est passé en un an d’une perte trimestrielle à un bénéfice

Bombardier a enregistré un bénéfice au cours de son dernier trimestre par rapport à une perte il y a un an, et ses revenus ont augmenté de 17 %.

L’avionneur établi à Montréal a profité de la hausse des livraisons et des prix de vente de ses avions moyens et gros porteurs ainsi que par l’augmentation des revenus des services.

Le bénéfice de la compagnie s’est élevé à 302 millions $ US, ou 2,98 $ US par action diluée pour le trimestre terminé le 31 mars, comparativement à une perte de 287 millions $ US, ou 3,09 $ US par action diluée il y a un an.

Au cours de la même période, les revenus ont augmenté de 1,25 milliard $ US à 1,45 milliard $ US.

Bombardier croit être sur la bonne voie pour atteindre ses objectifs de production pour plus de 138 livraisons d’avions cette année.

D’autre part, la compagnie dit avoir remboursé environ 400 millions $ US de dette au premier trimestre.