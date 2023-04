Les commerces devraient-ils être de nouveau fermés le dimanche?

Aux prises avec la pénurie de main-d’œuvre, nombreux sont les commerces qui ont réduit leurs heures d’ouverture de façon considérable, allant carrément jusqu’à fermer le dimanche. Est-ce qu’il y aurait des bénéfices à resserrer les règles du jeu pour tous les détaillants en modifiant la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux ? La question fait débat dans les milieux d’affaires.

Le propriétaire de la quincaillerie BMR sur la rue Liège, dans le quartier Villeray, discute avec Le Devoir tout juste après avoir réalisé une entrevue d’embauche.

« C’est plus compliqué de trouver des gens. Ils postulent davantage pour du court terme, mais ça prend du temps, de former des gens en quincaillerie », rapporte Maxime Chevalier.

Son magasin ouvre plus tard et ferme plus tôt qu’avant la pandémie, afin de retenir ses employés. « Vu que je ne peux pas donner d’hypergros salaires, j’essaie de leur donner une meilleure qualité de vie », explique l’entrepreneur.

Or, en réduisant ses heures d’ouverture, M. Chevalier s’est aperçu qu’il avait le même chiffre d’affaires et moins de dépenses. D’après lui, les consommateurs d’aujourd’hui ont des horaires et des lieux de travail plus flexibles, ce qui fait qu’ils peuvent passer à son commerce les jours de semaine.

45,8 % C’est le pourcentage des entreprises de commerce de détail qui se disent d’accord pour que le gouvernement du Québec leur interdise d’ouvrir le dimanche, selon un sondage.

S’il pouvait garder sa porte verrouillée le dimanche, M. Chevalier le ferait avec plaisir. Mais il craint de perdre une clientèle fidèle au profit de ses plus proches concurrents, qui sont ouverts le dimanche.

« Meilleur service »

Les lumières des succursales Couture Timber Mart, en Estrie, sont quant à elles éteintes les dimanches et les soirs de semaine. L’avantage, pour les clients, est qu’il y a « toujours des gens compétents sur le plancher », affirme le propriétaire, Nicolas Couture. « Les gens compétents ne veulent pas travailler toutes les fins de semaine », constate-t-il.

L’Association québécoise de la quincaillerie et des matériaux de construction est convaincue que les consommateurs en ressortiront gagnants si le gouvernement provincial réduit les heures ouvrables légales dans son secteur d’activité. Le regroupement dit avoir en main un sondage CROP, mené auprès de propriétaires résidentiels clients de quincailleries, qui appuie ses arguments.

« Le sondage nous confirme que les gens veulent une ouverture moins longue si ça signifie d’obtenir un meilleur service », affirme son président, Richard Darveau. Les détails du sondage doivent être dévoilés jeudi.

Oui, les commerçants peuvent décider eux-mêmes de réduire leurs heures d’ouverture. « Mais c’est pénalisant, car la clientèle se tourne alors vers les gros commerces, qui ont les reins plus solides », croit M. Darveau. Il s’inquiète de voir disparaître les plus petits magasins.

Si le débat est bien présent dans le milieu des quincailleries, il s’étend à l’ensemble du commerce de détail. Rappelons que les commerces du Québec ont eu le droit en 1992 d’accueillir des clients le dimanche.

« La position des supermarchés, des dépanneurs et des quincailliers, c’était qu’ils n’étaient pas d’accord avec l’ouverture des commerces sept jours sur sept », rapporte Louis Fabien, professeur honoraire au Département de marketing de HEC Montréal. « Il y a plein d’inconvénients, comme une augmentation des coûts de fonctionnement, de main-d’œuvre, d’assurance et de chauffage. »

Selon M. Fabien, plusieurs études démontraient que les consommateurs étaient en mesure de répartir leurs emplettes sur six jours et qu’ils consacraient plutôt leur dimanche à des activités de loisirs avec leur famille et leurs amis.

Selon un sondage de la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante (FCEI) datant de janvier 2022, 45,8 % des entreprises du commerce de détail étaient d’accord pour que le gouvernement du Québec leur interdise d’ouvrir le dimanche, alors que 44,5 % étaient contre. L’ensemble des entreprises, tous secteurs confondus, s’y opposaient à 54,5 %.

« C’est important que le gouvernement entende cette demande-là et qu’il entende les représentants sectoriels sur cette question », croit François Vincent, vice-président pour le Québec de la FCEI.

Des risques

Il y aurait des risques à effectuer une interdiction pour tous les types de commerce la même journée, selon M. Vincent. Certains commerces pourraient se retrouver à devoir se priver de journées de ventes très lucratives. « La pandémie a entraîné un changement de comportement des consommateurs. Les géants du Web vont rester ouverts, eux », ajoute-t-il.

Le Conseil québécois du commerce de détail (CQCD) a aussi consulté les consommateurs et ses membres à ce sujet. Les consommateurs étaient favorables à une fermeture le dimanche dans une proportion de 16 % à 49 %, selon le type de commerce. Les détaillants, eux, disaient préférer « des ajustements variables selon le lieu et le type de commerce plutôt que d’en arriver à la fermeture obligatoire d’une journée telle que le dimanche », indique le site Web du CQCD.

Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD) rejette pour sa part l’idée d’imposer de nouvelles restrictions d’horaire. Le président pour le Québec du CCCD, Michel Rochette, croit que chaque commerçant doit pouvoir décider lui-même quelles sont les heures d’ouverture qu’il priorise, selon ses besoins. Selon lui, c’est la mise en place de solutions à la pénurie de main-d’œuvre qui pourra soulager les détaillants.