Le ruissellement économique, toujours vers le haut, selon UNIFOR

Ce texte fait partie du cahier spécial Syndicalisme

Pour Daniel Cloutier, directeur québécois d’UNIFOR, ce sont les travailleurs qui paient le gros prix de l’inflation, et à tous les niveaux.

Les crises économiques se suivent, mais ne se ressemblent pas toutes, ce qui n’empêche pas les gouvernements et les banques centrales de reprendre souvent les mêmes solutions, dont celle du ruissellement économique : favoriser les plus riches afin que « ruissellent » leurs succès sur l’ensemble de la société.

Cette analyse, Daniel Cloutier, directeur québécois d’UNIFOR, croit qu’elle prévaut encore une fois et gangrène les perspectives économiques des classes ouvrières.

« Pendant la COVID, il y a eu une augmentation considérable des profits des entreprises. Avant, on voyait une part de profit des entreprises dans le PIB canadien d’environ 15 %. Après, on parlait plus d’une part de 20 % », explique-t-il, citant notamment les secteurs de l’énergie, surtout celui des pétrolières, ainsi que le secteur de l’alimentation.

« Mais là, ce que les gouvernements font, c’est faire payer les travailleurs, alors qu’ils n’ont rien à voir avec l’inflation actuelle », poursuit-il.

Régler le problème de l’inflation sur le dos des travailleurs

L’économie fonctionnant par cycles, il existe un consensus chez les économistes selon lequel une récession à moyen terme suivra l’actuelle période très dynamique caractérisée notamment par un bas taux de chômage.

Mais M. Cloutier n’en revient tout simplement pas de voir une absence presque totale de programmes sociaux adaptés à cette possibilité. Pire, il constate que les gouvernements semblent placer sur le dos des classes laborieuses le fardeau du ralentissement de l’inflation.

« Les compagnies se sont rempli les poches pendant deux-trois ans, et que font le gouvernement et la banque centrale ? Ils augmentent les taux hypothécaires et les taux d’intérêt », dénonce-t-il, ajoutant que les politiques monétaires actuelles sont un copier-coller de ce qu’on voyait dans les années 1970 alors que les problèmes sont complètement différents.

Des solutions individualisées à des problèmes systémiques qui, pour le syndicaliste, relèvent davantage de l’idéologie.

« Pour [le gouverneur de la Banque du Canada Tiff] Macklem, le problème, ce sont les hauts salaires et le nombre trop élevé d’emplois. Cela dit quelque chose de fort, lui, il veut des salaires bas et des mises à pied, donc encore une fois on veut appauvrir ceux qui se font rentrer le plus dedans par l’inflation en provoquant des pertes d’emploi. »

Par ailleurs, le gouverneur de la Banque du Canada avait, entre autres, pointé l’endettement des ménages comme un obstacle à la reprise économique dans une entrevue avec La Presse canadienne en décembre 2022 alors que Statistique Canada venait de révéler que la dette moyenne des ménages avoisinait le record historique de 1,85 $ pour chaque dollar gagné.

Où sont les programmes sociaux ?

Daniel Cloutier reste donc bouche bée en voyant d’une part les entreprises de nombreux secteurs monter leurs prix tout en engrangeant des profits records, et d’autre part les gouvernements favoriser l’industrie et la haute finance au détriment des travailleurs.

« Le ruissellement économique, ça a marché quand ? » demande-t-il.

D’autant que les hausses des taux d’intérêt, tout en serrant la vis aux ménages endettés, favorisent ceux qui possèdent des investissements, continue-t-il.

Et dans ce dernier cas, M. Cloutier s’insurge : « On constate encore aujourd’hui que, oui, on a eu de bonnes augmentations de salaire, mais rien qui permette de rattraper l’inflation. Pourquoi a-t-on laissé faire les entreprises et le monde de la finance [augmenter les prix et les taux d’intérêt] ? »

Et si on se prépare effectivement à une récession, où sont les garde-fous pour protéger les citoyens plus précaires ?

« On aurait besoin d’une réforme de l’assurance-emploi qui va assurer que les travailleuses et les travailleurs ne seront pas laissés pour compte, décrit-il. On aurait aussi eu besoin d’une assurance médicaments universelle qui aurait diminué la charge au niveau des familles, avec aussi des programmes de soins dentaires. »

Il ajoute que des mesures sociales plus larges auraient pu avoir des effets positifs sur l’actuelle crise du logement qui métastase un peu partout dans les villes du Québec.

« Il aurait fallu intervenir pour bâtir du logement pour le monde ordinaire, pas des tours avec des garde-manger de 800 pieds carrés à 500 000 $ », s’insurge-t-il.

