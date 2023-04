L’INRS veut améliorer l’efficacité des batteries lithium-ion

Ce texte fait partie du cahier spécial Mines et ressources naturelles

Avec ses réserves de lithium, de graphite et de nickel et son hydroélectricité, le Québec est bien placé pour produire des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques. Des équipes de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) tentent d’en améliorer l’efficacité afin de positionner la province comme chef de file dans le savoir-faire de l’électrification des transports.

Sur une base de cuivre, Natalie Herkendaal étale une solution de silicium, à laquelle elle a ajouté du graphène pour que le courant électrique passe. Chaque fois qu’elle répète l’opération, elle change légèrement la recette d’une colle faite de polymères. Son objectif : trouver la meilleure combinaison de polymères pour résister aux changements de volume du silicium.

Les batteries lithium-ion sont principalement composées de graphite. Sur le marché, on tend à favoriser l’inclusion de 5 à 25 % de silicium dans les anodes de graphite afin d’augmenter l’autonomie des batteries et des véhicules électriques entre chaque recharge. Mais l’utilisation du silicium génère tout un défi. Lorsque la batterie se décharge, ce matériau prend de l’expansion, au point d’occuper trois fois plus de volume.

Natalie Herkendaal, étudiante en sciences de l’énergie et des matériaux sous la direction du professeur Lionel Roué à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS), tente de résoudre le problème. Pour ce faire, elle cherche quelle serait la recette de colle de polymères idéale pour permettre à l’anode de supporter de tels changements de volume et de rester efficace dans le temps.

« J’ai grandi en Alberta dans une région où l’on exploite beaucoup de pétrole, explique Natalie Herkendaal, lauréate 2023 du concours “Three Minute Thesis”. Il y a une crise environnementale en ce moment, et ça m’inspire énormément de pouvoir travailler sur une innovation qui a le potentiel d’améliorer l’environnement aujourd’hui et pour les générations futures. »

Des efforts concertés

« Entre ce qui sort d’une mine et ce qui entre dans une batterie, il y a tout un procédé, explique Lionel Roué, professeur à  l’INRS et membre du comité paritaire d’implantation de l’Unité mixte de recherche INRS-UQTR sur les matériaux et les technologies pour la transition énergétique. Il faut purifier le graphite, rendre les paillettes sphériques, les envelopper pour que la réaction se passe bien. »

Outre l’inclusion de silicium dans l’anode, le chercheur et son équipe travaillent aussi à transformer le revêtement du graphite, normalement réalisé avec du goudron, avec un matériau plus vert, à base de biomasse. Ils développent également une technique pour recycler et réagglomérer des particules fines de graphite souvent perdues dans le procédé. « Il n’y a pas grand-chose de fait sur les procédés de réagglomération, on est assez innovants de ce côté, dit M. Roué. Puisqu’il faut avoir un produit sans aucun défaut, il y a un besoin en recherche et développement qui est grand. »

Le ministère des Ressources naturelles et des Forêts (MRNF) et le Fonds de recherche du Québec — Nature et technologies ont récemment octroyé des subventions pour des projets de recherche liés aux minéraux critiques et stratégiques. Le projet de Lionel Roué, Vers la production de graphite québécois de haute qualité et à faible incidence environnementale pour la filière des batteries Li-ion, fait partie des bénéficiaires.

Pour l’instant, la grande majorité des batteries lithium-ion sont fabriquées en Chine, pays qui domine également l’exploitation du graphite utilisé dans ces batteries. Mais la province souhaite faire sa place dans le domaine. L’ouverture de la mine de graphite Matawinie dans Lanaudière par la société Nouveau Monde Graphite ainsi que l’ouverture d’une usine de purification du graphite à Bécancour s’inscrivent dans cette lignée.

« Le domaine des batteries a le vent en poupe, et on a un retard énorme par rapport aux pays asiatiques, notamment la Chine, observe Lionel Roué. Tout le monde veut être capable de produire des batteries et le Québec est chanceux à ce niveau-là avec [ses réserves] de lithium, de graphite, de nickel, son hydroélectricité. Il y a une volonté politique réelle et forte de développer une industrie de batteries. »

