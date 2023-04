Filtrer le CO2 tout en désamiantant les mines

Ce texte fait partie du cahier spécial Mines et ressources naturelles

L’Université de Sherbrooke a mis au point une technologie capable à la fois de capter le CO 2 dans l’air et de le séquestrer ensuite dans les rebuts des mines québécoises, d’amiante notamment. Ce projet, appelé Skyrenu Technologies, a même séduit Elon Musk…

Au cours des 300 dernières années, une immense quantité de CO 2 a été émise dans l’atmosphère, à tel point qu’il faut maintenant en éliminer pour conserver un climat respirable à moyen terme. Devant cet état de fait, mais aussi parce que ses étudiants manifestent un intérêt croissant pour les questions environnementales, Martin Brouillette, professeur à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke, s’intéresse depuis quelques années aux technologies de captage direct de l’air. Celles-ci consistent à faire passer de grands volumes d’air dans des machines spécialement conçues pour retirer le CO 2 présent dans l’atmosphère à faible concentration — au contraire du captage de source industrielle qui retient le dioxyde de carbone avant qu’il se disperse.

« Un peu comme un filtre complexe qui capte les molécules de CO 2 tout en laissant passer les autres », explique-t-il à propos du premier brevet déposé en 2020 par son université pour une nouvelle architecture de système de captage direct de l’air.

Mais une fois le dioxyde de carbone de l’atmosphère canalisé, que devient-il ? « On fait réagir le CO 2 en haute concentration capté par nos machines avec des résidus miniers ou industriels, pour produire des composés inertes dans lesquels le CO 2 est séquestré pour des centaines de millions d’années », indique Martin Brouillette.

Selon lui, le Québec compte aujourd’hui des milliards de tonnes de résidus miniers, dont 700 millions de tonnes de déchets liés à l’exploitation de l’amiante. Ce secteur est plus que jamais prometteur, car, en plus de combattre les changements climatiques, la technologie permet en effet de décontaminer les sites miniers.

Une méthode de séquestration sûre et durable

« On a le potentiel de séquestrer des centaines de millions de tonnes de CO 2 du fait de notre passif de mines d’amiante, de fer, de cuivre, etc. Plus précisément, à Val-des-Sources et à Thetford Mines se trouvent des montagnes gigantesques de rebuts miniers d’amiante contenant encore des métaux, dont le magnésium, qui peuvent être utilisés pour réagir avec le dioxyde de carbone et former un carbonate de magnésium », précise le professeur.

Ce minéral est la fameuse « roche inerte », qu’on n’a nullement besoin de surveiller au fil du temps puisque la stabilité à long terme est clairement démontrée, estime-t-il. « Ce n’est pas comme les procédés déjà existants qui réinjectent le dioxyde de carbone sous pression dans des puits de pétrole. Dans ce cas, le gaz est encore présent et doit être constamment surveillé, à cause des risques de fuite et de réémission dans l’atmosphère », explique Martin Brouillette. D’après lui, sa méthode de séquestration est donc l’une des plus sûres et des plus durables.

M. Brouillette n’est pas le seul de cet avis. En 2021, Elon Musk, par l’entremise de sa fondation, a lancé le concours XPRIZE Carbon Removal. Cette compétition à plusieurs volets offre des récompenses totalisant 100 millions de dollars aux équipes ayant développé des processus de capture du dioxyde de carbone les plus encourageants.

« Mes étudiants, qui avaient choisi le nom Skyrenu Technologies pour leur groupe, ont déposé leur candidature, et on a été l’une des 20 équipes gagnantes à travers le monde », dit fièrement Martin Brouillette. Leurs machines, installées dans des mines québécoises et jumelées avec une technique de séquestration par carbonatation des résidus amiantés, ont ainsi séduit le milliardaire, entrepreneur et directeur général de la société automobile Tesla.

Extraction contrôlée

« Le filtre est un peu comme une éponge ayant une affinité pour le dioxyde de carbone. Lorsque l’air ambiant la traverse, le CO 2 s’y trouvant se fixe sur ses parois, et nous pouvons par la suite l’extraire de façon contrôlée », poursuit le professeur. Pour ce faire, la vapeur d’eau chauffe l’éponge et l’augmentation de la température fait relâcher le dioxyde de carbone de manière à le recueillir en toute sécurité.

« Dans une implantation à grande échelle sur un site minier actif ou abandonné, on installerait des éoliennes pour fournir les besoins énergétiques de notre captage direct de l’air et de la réaction de séquestration », indique Martin Brouillette, sensible à la durabilité écologique de Skyrenu Technologies.

« Quand on a commencé notre système de captage direct de l’air et de carbonatation, ça se faisait dans des réacteurs qui étaient de l’ordre du gramme. Mais il faut parvenir à capter des milliards de tonnes… » ajoute Martin Brouillette.

De fait, le développement se poursuit, de concert avec Skyrenu et l’Université de Sherbrooke. « On en est aux mises à l’échelle, la troisième, avec un captage de dix tonnes de CO 2 », dit le professeur, alors que l’échelle d’une unité commerciale Skyrenu serait de 1000 tonnes. « Ça va prendre encore quelques années », dit enfin l’universitaire, afin d’atteindre l’objectif des Nations unies de débarrasser chaque année l’atmosphère de cinq milliards de tonnes de gaz carbonique dès 2050.

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.