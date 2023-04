Des redevances de près de 1 milliard en 2021

Ce texte fait partie du cahier spécial Mines et ressources naturelles

L’exploitation minière fait tourner l’économie de plusieurs régions, telles que l’Abitibi-Témiscamingue, la Côte-Nord et le Nord-du-Québec, en plus d’alimenter grandement les caisses de Québec, par les redevances versées. Une manne qui ne doit cependant pas faire oublier les répercussions environnementales qui, si l’on n’y prend pas garde, pourraient coûter cher à la province.

L’industrie minière n’aura jamais apporté autant de bénéfices à la province. « C’est quand même 1,8 milliard de dollars de contributions aux coffres de l’État en 2020, incluant 632 millions (M$) de redevances minières, calcule Josée Méthot, présidente-directrice générale de l’Association minière du Québec (AMQ). On contribue à plus de 30 % du PIB [produit intérieur brut] des régions comme la Côte-Nord et l’Abitibi-Témiscamingue ! »

Les redevances minières ont quintuplé dans la province entre 2014 et 2020, passant de 121 M$ à 632 M$, selon le rapport Retombées économiques de l’industrie minière au Québec en 2020 de l’AMQ. En 2021, les redevances atteignent un nouveau record, avec 926 M$ versés au Trésor québécois.

Josée Méthot attribue principalement cette hausse à l’augmentation du cours des matières premières. En 2020, plus de 87 % des redevances provenaient des mines d’or et de fer de la province, deux matières dont le prix sur le marché — qui est d’ailleurs calculé en dollars américains — a augmenté au cours des dernières années.

Les entreprises minières doivent payer des impôts miniers en fonction de leur marge de profit, explique Josée Méthot. Certaines mines engrangent aussi davantage de profits lorsqu’elles ont terminé de payer leurs infrastructures et qu’elles sont capables d’exploiter leur gisement avec plus d’efficacité, ajoute l’experte. Jusqu’au dernier budget, les redevances minières étaient versées au Fonds des générations et servaient à réduire la dette de la province. Depuis le dernier budget, elles financent la réduction de l’impôt des particuliers.

Le poumon économique des régions ressources

En Abitibi-Témiscamingue, plus de 4000 personnes ont travaillé dans l’industrie minière en 2020, ce qui équivaut à 30 % des emplois de la région, calcule l’AMQ dans son rapport bisannuel. La même année, le secteur des mines fournissait respectivement 28 % et 25 % des emplois dans le Nord-du-Québec et la Côte-Nord. Dans toutes les régions, l’AMQ calcule que chaque emploi direct dans l’industrie minière génère plus d’un emploi indirect dans la province.

Ces retombées rayonnent un peu partout dans la province, expose Josée Méthot. Plusieurs travailleurs de l’industrie viennent des régions métropolitaines ; ils vont ainsi réinvestir leur revenu dans leur épicerie, leur maison ou leur automobile dans la région où ils vivent, illustre-t-elle. « Bien qu’elle soit située en région, l’industrie minière a des retombées économiques partout au Québec, parcequ’elle a des travailleurs et des fournisseurs qui habitent partout au Québec, principalement dans les grands centres », dit-elle.

Les retombées des mines pourraient d’ailleurs continuer d’augmenter au cours des prochaines années, la province s’étant dotée d’un plan pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques pour 2020-2025. « Avec l’engouement vers les métaux critiques et stratégiques, la volonté du gouvernement de positionner le Québec pour la production de ces métaux, notre encadrement législatif et réglementaire, nos pratiques sociales et environnementales actuelles, je pense que le Québec est très bien positionné pour répondre aux exigences des politiques d’approvisionnement responsables, de matières premières propres », croit Mme Méthot.

Sur 33 projets en développement, 18 concernent des métaux, comme le lithium, le graphite, le cuivre, le zinc, le nickel ou les terres rares, révèle cette dernière. De fait, la production de graphite a presque doublé, passant de plus de 6 500 tonnes à plus de 12 000 tonnes entre 2020 et 2021, selon l’AMQ. « Je vois l’avenir d’un très bon oeil, » dit Josée Méthot.

Vers quelle transition ?

À Val-d’Or, le coresponsable du programme national de MiningWatch Canada et co-porte-parole de la Coalition Québec meilleure mine ait meilleure mine est moins optimiste. « Il y a une telle domination économique du secteur minier que ça empêche l’émancipation d’une diversification économique », croit Rodrigue Turgeon, en pointant du doigt la fragilité d’une économie basée sur la performance des métaux sur le marché. Il déplore aussi le transfert des redevances minières de la collectivité vers les particuliers.

« Au niveau climatique, est-ce correct de continuer pendant des décennies à mettre tous nos oeufs dans le même panier et d’avoir toute une société qui tourne autour d’une industrie extractive ? s’interroge-t-il, concernant le développement du secteur minier dans la province. Il n’y a pas de remise en question de l’industrie minière. On est dans une logique d’expansion et d’addition et non pas de transition. »

Seulement 3,5 % des métaux sont recyclés, tandis qu’on est dépendants des minéraux vierges, déplore-t-il, en soulignant le manque d’investissement dans une économie plus circulaire des métaux, et vers une utilisation plus responsable de ceux-ci. Il donne comme exemple l’extraction de l’or, dont une grande portion est utilisée pour fabriquer des lingots ou des bijoux, un usage qu’il estime non justifiable dans un contexte de crise climatique.

« C’est le chant des sirènes des retombées économiques de l’industrie minière », soupire-t-il, en mettant en évidence le grand absent de l’analyse économique de l’industrie : les externalités environnementales. « On parle d’impacts très larges sur l’air, sur l’eau, dit-il, en rappelant que le coût de la restauration de centaines de mines abandonnées par des compagnies ayant déclaré faillite retombe à présent sur le gouvernement québécois.

Devant la course aux métaux critiques et stratégiques visant à accélérer la transition énergétique, Rodrigue Turgeon est inquiet : se pose-t-on les bonnes questions pour réaliser une véritable transition ?

