Rareté de main-d'oeuvre dans le secteur municipal

Ce texte fait partie du cahier spécial Municipalités

Historiquement considérées comme des employeurs très convoités, les municipalités souffrent aujourd’hui de la pénurie de main-d’oeuvre. Pour continuer à tirer leur épingle du jeu, elles devront soigner leur marque employeur et faire valoir les aspects positifs d’un emploi dans le domaine municipal.

Le portrait de l’embauche a bien changé dans plusieurs municipalités, où la stabilité et les bonnes conditions d’emploi ne semblent plus suffisantes pour convaincre les chercheurs d’emploi.

« On dirait que les villes attirent moins qu’autrefois, affirme François Adam, directeur général de la Ville de Drummondville. Auparavant, on ne rencontrait aucune difficulté à recruter des cols bleus. Nos conditions de travail et la sécurité d’emploi, ainsi que la stabilité des horaires nous permettaient de nous démarquer, mais aujourd’hui, c’est devenu plus difficile de concurrencer les industries qui sont sur notre territoire. L’an dernier, il nous manquait 25 cols bleus pour compléter nos équipes de travail. Il va falloir trouver des façons de changer nos modèles de gestion pour attirer les chercheurs d’emploi. »

Mêmes constats du côté de la Ville de Nicolet, située également dans le Centre-du-Québec : « Les municipalités ont longtemps été perçues comme des employeurs de choix, mais au fil du temps, je pense qu’on est moins compétitifs qu’avant par rapport à d’autres ordres de gouvernement et au privé », constate Geneviève Dubois, mairesse de Nicolet.

La nouvelle génération est à la recherche de plus de latitude et de flexibilité et, selon Mme Dubois, ce type d’environnement ne semble pas cadrer avec la perception que l’on a des villes. « Les jeunes n’ont plus cette mentalité où l’objectif est d’obtenir un bon emploi et de passer sa vie au même endroit. Ils veulent de la variété. Ces aspects jouent en notre défaveur, mais on travaille là-dessus pour devenir plus attractifs. »

Sondage et marque employeur

Pour obtenir des données susceptibles d’aider les municipalités à faire des pas dans la bonne direction et à mieux se positionner, l’Union à des municipalités du Québec (UMQ) a mis sur pied un comité sur la marque employeur. France Bélisle, mairesse de Gatineau, préside ce comité, qui a commandé un sondage à la firme CROP. Or, l’enquête démontre que si tout n’est pas rose, l’avenir du recrutement dans les villes n’est pas non plus complètement sombre.

« Les municipalités sont bien positionnées pour recruter, affirme Dominic Bourdages, vice-président de CROP. La pénurie de main-d’oeuvre les touche, comme les autres employeurs, mais cela étant dit, ce n’est pas aussi criant que dans d’autres secteurs d’activité. En fait, notre sondage démontre que les deux tiers des gens considéreraient leur municipalité comme employeur s’ils se retrouvaient en recherche d’emploi. Les gens sont conscients que les municipalités offrent de bonnes conditions de travail. Autre bonne nouvelle : les jeunes, pourtant parmi les plus exigeants, sont parmi ceux qui ont la meilleure opinion de leur ville comme employeur potentiel sur à peu près tous les critères. »

Ce constat provient du sondage CROP sur la marque employeur, dont les résultats détaillés ne seront révélés que le 4 mai dans le cadre des Assises 2023, à Gatineau. Bien que l’enquête ait révélé des aspects positifs, l’exercice a ses avantages pour aider les villes à brosser un meilleur portrait de la situation.

« Les villes se questionnent sur le genre d’employeur qu’elles sont, mais aussi sur le genre d’employeur qu’elles veulent être, dit France Bélisle, mairesse de Gatineau. Avec les immenses défis de rareté de main-d’oeuvre qu’elles rencontrent, elles cherchent comment évoluer avec le marché du travail. »

Travailler pour une municipalité, c’est travailler pour un ordre de gouvernement. Mais la nouvelle génération a des exigences qui lui sont propres. « La nouvelle génération veut travailler avec des outils technologiques performants, profiter de mesures de conciliation travail-famille. Il y a une réflexion à faire sur l’évolution des villes comme employeurs pour se mettre à la page », soutient-elle.

Elle insiste aussi sur l’importante communication qui reste à faire pour informer la population de la diversité des emplois qui sont offerts par les villes. « On recherche des ingénieurs, des comptables, des gens en loisirs, en culture, des avocats. Nos besoins sont très variés, mais on a l’impression que les citoyens ne sont pas au courant de ces possibilités. »

Une campagne découlera des résultats du sondage, car les municipalités veulent séduire les chercheurs d’emploi. « On veut passer le message aux citoyens que les villes sont des milieux de travail intéressants et des employeurs de choix, ajoute France Bélisle. Il faut aussi rajeunir notre fonction publique. Si on a un jeune professionnel qui arrive en poste et découvre un environnement de travail qui a des technologies archaïques, c’est un environnement de travail moins stimulant. Cela fait partie de notre questionnement. »

Ce contenu spécial a été produit par l’équipe des publications spéciales du Devoir, relevant du marketing. La rédaction du Devoir n’y a pas pris part.