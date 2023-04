Le patron d’Investissement Québec rassure sur l’éthique de l’organisation

Alors qu’un ancien cadre d’Investissement Québec, devenu lobbyiste pour le fabricant américain General Motors au cours du dernier mois, aurait tenté de contacter d’anciens collègues, le p-d.g. de la société d’État, Guy Leblanc, assure que le code d’éthique de l’organisation balise adéquatement les activités de lobbying.

Radio-Canada rapportait ce mardi que Simon Thibault, ex-directeur principal de la filière batteries chez Investissement Québec (IQ), a cherché dans les dernières semaines à entrer en contact avec d’anciens collègues, à la suite de quoi une directive a été émise pour « interdire à ses ex-collègues de discuter avec lui de dossiers liés à la filière batterie ». M. Thibault travaille depuis quelques semaines pour General Motors (GM), qui cherche à obtenir du financement pour la construction d’une usine de matériaux de batterie à Bécancour.

« Pour ce qui est des activités de lobbyisme, on a un code d’éthique », assure au Devoir le dirigeant d’IQ, Guy Leblanc. « Pour un directeur, c’est un an sans pouvoir entrer en contact et toujours tenu par l’entente de confidentialité. Tu ne peux pas entrer en contact ou faire du lobbyisme pour des entreprises, particulièrement dans des dossiers où tu as été impliqué », poursuit M. Leblanc.

« L’ensemble des employés sont tenus par le même code d’éthique. On ne joue pas à la police, mais ce serait malaisant de se faire prendre à partager de l’information », souligne M. Leblanc.

Et pourrait-il y avoir des sanctions en cas de non-respect du code ? « Je ne suis pas là-dedans. Mais est-ce qu’il pourrait y avoir des sanctions ? J’imagine, si tu ne respectes pas le code », prévient le dirigeant de la société d’État.

Dans les derniers jours, Simon Thibault s’est inscrit au registre des lobbyistes du Québec, notamment pour mener des « discussions liées au financement (subventions, prêts ou autres) pour soutenir la construction d’une nouvelle installation de matériaux actifs cathodiques à Bécancour, Québec ». Les institutions visées par cette démarche sont la municipalité de Bécancour, le ministère de l’Économie, le ministère de l’Environnement, ainsi qu’Investissement Québec. L’information a d’abord été partagée par Le Journal de Montréal.

Un équipe toujours « très solide »

Le dirigeant d’Investissement Québec s’est aussi montré rassurant par rapport au fait que l’équipe en charge du développement de la filière batterie au sein de l’institution est toujours en bonne posture, malgré le départ de l’un des siens.

« C’était un membre important de l’équipe. Ça, clairement. Simon, on l’a beaucoup apprécié et ça va être une contribution importante pour GM. Mais chez Investissement Québec, il reste toujours une équipe batterie très solide. C’est comme dans une équipe de joueurs de hockey, sur les deux premiers trios, on a perdu un de nos joueurs. C’est vrai. Mais on a toujours les deux centres et le principal marqueur », affirme M. Leblanc.