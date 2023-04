Des producteurs de porcs demandent une meilleure bouée de sauvetage

Prix en deçà du marché, fermetures d’abattoirs, grèves, suspension des exportations vers la Chine, hausse du coût des intrants : les producteurs de porcs sont mis à mal par une tempête parfaite dans le secteur. La filière en est venue à une entente la semaine dernière, mais plusieurs producteurs croient qu’il y a urgence pour Québec de mieux les soutenir financièrement.

« Si tu m’avais appelé pendant le temps des fêtes, je cherchais des ressources d’aide. Les travailleurs de rang m’ont appelé », souffle Guillaume Gagné, éleveur de porcs de Tring-Jonction, en Beauce.

La crise actuelle dans l’industrie porcine le frappe de plein fouet et, à l’image de plusieurs confrères, il a décidé de jeter l’éponge.

Il tentera de participer au programme de retrait volontaire, un mécanisme qui vise à terme à faire décroître la production d’un million de porcs à l’échelle du Québec. « On est pognés à la gorge. J’ai suggéré qu’on aille porter nos clés à nos créanciers tous la même journée. Les créanciers pourraient mettre une certaine pression sur le gouvernement », affirme-t-il en entrevue.

Il n’est pourtant pas en manque de projets, car il a décidé de se diversifier, entre autres en réutilisant des résidus alimentaires. Mais il croit que Québec devrait en faire plus, notamment pour trouver de meilleures voies de sorties, alors qu’« aucun créancier ne voudra prêter pour faire autre chose », rapporte le père de famille de 37 ans.

Des histoires comme la sienne, Martin Boutin en entend toutes les semaines. Voyant « la catastrophe » arriver, il a arrêté d’élever des porcs à titre indépendant en juin dernier à Saint-Charles-de-Bellechasse. « C’est même plus de la pression, c’est de la détresse », dit-il.

« Chez le gouvernement, c’est le silence total, aucune aide directe n’a été annoncée », déplore M. Boutin.

Certains de ses collègues « lâchent le porc » pour d’autres élevages, ou pour la retraite. Mais c’est une retraite plus amère que ce que celle qu’ils avaient entrevue, admet Jean-Yves Audet, producteur de porc des Éboulements dans Charlevoix. La crise a découragé son fils de prendre la relève de l’entreprise familiale : « On aurait voulu que ça tourne autrement c’est sûr. C’est ce que j’aurais fait dans sa position », dit-il.

Il tentera lui aussi de soumissionner au programme de rachat doté d’un fonds de compensation de 80 millions de dollars.

Demandes de soutien

Tous les éleveurs de porcs ont signé une entente dévoilée la semaine dernière pour vendre leurs bêtes en bas du prix du marché pour les deux prochaines années. Les abattoirs comme Olymel paieront 4,5 % de moins que le prix du marché pour la première année d’entrée en vigueur de la nouvelle convention.

« Juste cette semaine, ça veut dire que j’envoie 200 cochons à 19 $ de moins que la semaine passée. Déjà, notre prix ne couvrait pas le coût de production, on mangeait 40 $ du cochon. Cette semaine j’en mange 60 $ », expose Mathieu Pilote, éleveur indépendant de porcs dans Charlevoix.

L’assurance stabilisation des revenus agricoles (ASRA), payée au tiers par les producteurs eux-mêmes, doit les dédommager si l’ensemble des éleveurs déclarent des pertes à cause de cette vente au rabais.

« Les primes vont devenir exorbitantes et ça met la production dans un chaos total. Il faut que le ministre de l’Agriculture arrête de se laver les mains », exhorte quant à lui Cécilien Berthiaume, un autre producteur de Beauce.

Le président de l’Union des producteurs agricoles (UPA) a aussi écrit la semaine dernière que « la raison d’être de ces fonds […] n’est pas de financer la restructuration d’un transformateur ».

Plusieurs redoutent en effet la hausse des primes de cette assurance, en plus de celle à venir des coûts de transport vers des abattoirs de plus en plus loin : « Le défi de transport va commencer vraiment rapidement. C’est possible qu’on ne soit pas capable logistiquement de transporter nos animaux à l’extérieur », constate aussi Lori-Ann Berthiaume, éleveuse de Saint-Elzéar en Beauce.

Contacté par Le Devoir, le syndicat des Éleveurs de porcs du Québec dit lui aussi espérer davantage d’implication gouvernementale. La forme que celle-ci prendra est toutefois encore en discussion, nous indique-t-on.

« Le ministre de l’Agriculture nous avait dit « arrangez-vous entre vous ». C’est maintenant chose faite, alors il va falloir qu’il sorte pour nous aider », dit M. Pilote, exhortant à une « action gouvernementale ».

« On a accepté des pertes terribles pour soutenir nos transformateurs. Mais on se fait fermer l’abattoir dans la face pareil », dit M. Pilote.