Après ChatGPT, Tesla mise en cause pour son traitement fautif des données personnelles?

La société Tesla est montrée du doigt aux États-Unis et en Europe depuis le début d’avril après les révélations d’ex-employés qui disent s’être échangé en privé des vidéos parfois embarrassantes de propriétaires de véhicules de la marque. Tesla n’est pas encore sur l’écran radar des autorités canadiennes. Celles-ci disent tout de même suivre de près le secteur des véhicules connectés.

Une particularité des véhicules comme ceux produits par Tesla est qu’ils sont truffés de capteurs, dont des caméras vidéo. Si la plupart de ces caméras sont dirigées vers l’extérieur du véhicule, certaines filment ce qui se passe dans l’habitacle.

« Les véhicules connectés peuvent recueillir de grandes quantités de renseignements personnels, et c’est donc un domaine d’intérêt pour le Commissariat depuis plusieurs années », a déclaré au Devoir une porte-parole du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Mais, « le Commissariat n’a pas enquêté sur des questions liées à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de renseignements personnels par Tesla », ajoute la porte-parole.

Peut-être le fera-t-elle quand on connaîtra le résultat d’une poursuite intentée contre le constructeur dirigé par le milliardaire Elon Musk, après qu’il a été découvert que des vidéos filmant les occupants de véhicules Tesla ont été partagées à l’insu de ces derniers sur des applications de messagerie interne par des employés de Tesla.

Selon ce qu’ont révélé à l’agence américaine Reuters d’anciens employés de Tesla, des séquences vidéo filmées par des caméras à bord de ses voitures auraient été partagées à l’interne entre 2019 et 2022. Certaines seraient plutôt embarrassantes pour les personnes filmées. Dans au moins un cas, la personne filmée serait nue. D’autres vidéos montraient des cas d’accidents ou de rage au volant.

En plus de la justice américaine, les autorités en Allemagne et en France ont été interrogées à propos des agissements de Tesla. En Europe, le Règlement général sur la protection des données, ou RGPD, rend essentiellement injustifiables les agissements des employés de Tesla tels que rapportés par Reuters.

Chez nous, le Commissariat à la protection de la vie privée a financé une demi-douzaine de projets d’étude et de mémoires portant sur la façon dont les véhicules connectés devraient se comporter pour respecter la vie privée des particuliers.

« Les technologies qui rendent les véhicules plus sécuritaires, plus pratiques et mieux équipés […] révèlent des détails extrêmement intimes de la vie d’une personne », résumait dès 2018 un de ces rapports. « La collecte non essentielle d’information en vue de l’exploration de données et d’études de marché ouvre la voie à toute une gamme de risques pour la vie privée. »

Dura lex…

Si elle attire le regard du chien de garde fédéral, Tesla deviendrait la deuxième société californienne en quelques semaines à peine à le faire. Le Commissariat a annoncé début avril qu’il avait lancé une enquête sur la société derrière ChatGPT, une application d’intelligence artificielle qui, depuis sa mise en ligne en novembre dernier, bouleverse une foule de secteurs d’activité économique ou sociale. Le commissaire Philippe Dufresne a déclaré avoir reçu une plainte selon laquelle « des renseignements personnels ont été recueillis, utilisés et communiqués sans consentement » entre OpenAI et au moins un de ses utilisateurs.

Tesla et OpenAI ont ceci en commun qu’elles doivent au moins en partie leur succès à leur traitement efficace d’une foule de données personnelles provenant de leurs clients et utilisateurs. Elles semblent aussi partager un bien fâcheux défaut : une difficulté à respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des données.

De l’autre côté de l’Atlantique, l’Italie, l’Allemagne et l’Irlande ont déjà tranché ou comptent bientôt le faire : OpenAI viole le Règlement général européen sur la protection des données qui encadre la façon dont les entreprises peuvent traiter des données personnelles récoltées sur le territoire européen. Selon les experts, vu l’ampleur des données dont a besoin son IA générative pour fonctionner, il est impossible qu’elle se conforme à court terme au RGPD.

En Europe, ça semble réglé : le modèle de langage californien ChatGPT ne respecte pas la loi sur la protection des données des particuliers. Le Canada, qui enquête également sur l’IA d’OpenAI, n’a pas encore décidé ce qu’il adviendra de cette technologie émergente. Le projet de loi C-27 qui pourrait être adopté par le Parlement dans le courant de l’été contient des dispositions qui seraient en mesure de limiter la portée en territoire canadien d’applications comme ChatGPT.

Comme elles prennent parfois des décisions avec une certaine autonomie, les voitures connectées sont souvent présentées comme une application concrète d’intelligence artificielle. Il reste à déterminer si elles devront elles aussi se conformer aux mêmes contraintes législatives.