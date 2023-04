Quand votre employeur veut votre bonheur au travail

Ce texte est tiré du Courrier de l’économie. Pour vous abonner, cliquez ici.

Avez-vous remarqué que votre employeur vous propose de nouveaux services de consultation psychologique ? Qu’il vous offre un horaire plus flexible ? Que les équipes de ressources humaines vous consultent pour connaître vos valeurs et vos attentes ? Bref, vos patrons redoublent-ils d’efforts pour favoriser votre bonheur au travail ?

Si c’est le cas, sachez qu’ils sont loin d’être les seuls, selon le réseau de collaboration en santé mentale, bien-être et qualité de vie au travail Global-Watch, qui regroupe d’importants employeurs de la France, du Canada et de la Belgique. Ces derniers sont de plus en plus obligés de s’attarder à ces questions, si l’on se fie à la présidente et fondatrice de l’organisme, puisque les travailleurs « tombent au combat, plus que pendant la pandémie ».

« L’élément déclencheur pour les entreprises, c’est la perte de productivité, les absences pour cause de santé mentale, la baisse du niveau d’engagement et la difficulté à retenir les employés », explique Marie-Claude Pelletier.

Lors d’un webinaire jeudi dernier, son équipe a présenté six questions qui préoccupent de plus en plus les employeurs. Elles ont été mises au jour au moyen d’une vaste veille médiatique et de consultations avec des experts universitaires et des employeurs adhérents. En voici un petit résumé.

Santé mentale et fatigue

« Quand on regarde la guerre en Ukraine, l’inflation, l’instabilité économique, les questions climatiques, tout l’héritage de la pandémie en matière d’anxiété, ça fait en sorte que, quand on arrive au travail, on a déjà été exposé à des risques pour la santé mentale », observe Mme Pelletier.

Les équipes de direction sont plus sensibilisées. On voit de plus en plus de mesures comme des formations sur les signaux de détresse psychologique, des programmes d’ambassadeurs ou de sentinelles bénévoles et du coaching de gestionnaires à ce sujet.

La santé mentale des cadres et des chefs d’entreprise est aussi à l’ordre du jour. Ces derniers ont dû gérer des crises, de l’instabilité et la perturbation des chaînes d’approvisionnement en plus de composer, dans certains cas, avec les risques financiers. « Plus on est haut dans la hiérarchie, plus on est seul, dit Mme Pelletier. Ils ont souvent des rôles sandwichs, qui ne sont pas faciles. »

Sens et engagement

C’est l’ère des démissions silencieuses et des grandes remises en question, auxquelles la diminution des liens sociaux en télétravail n’est pas étrangère. Le fonctionnement des entreprises est déstabilisé par un haut taux de roulement. Les responsables des ressources humaines tentent de nourrir l’engagement des travailleurs en retissant des liens entre eux et avec l’entreprise. On fait un effort dans l’organisation d’activités sociales. On redéfinit les tâches pour qu’elles collent aux aspirations de chaque employé.

Flexibilité et adaptation

Les employeurs sont de plus en plus conciliants en ce qui a trait à l’horaire et au lieu de travail. Avec la pénurie de main-d’oeuvre, ils veulent retenir les personnes âgées, les parents et les jeunes épris de voyages. On voit émerger des services pour faciliter la vie des travailleurs, comme de la restauration et de l’animation, des garderies, des congés menstruels. La semaine de quatre jours fait l’objet de plusieurs expériences concluantes.

Diversité, équité et inclusion

Les stratégies de diversité s’élargissent pour inclure non seulement le genre et la culture, mais aussi l’orientation sexuelle, la religion, la neurodiversité, les handicaps. Un travail de fond est effectué pour éviter la discrimination en plus d’accueillir et de valoriser divers profils de travailleurs.

Violence, harcèlement et incivilités

Il est plus facile de détester ceux qu’on ne voit pas régulièrement en personne. Les liens sociaux préviennent les conflits, le harcèlement et les incivilités. Ainsi, le télétravail a fait en sorte que les incidents se multiplient, selon Mme Pelletier. Les entreprises établissent des politiques et outillent les gestionnaires et les employés afin qu’ils gèrent mieux ces situations.

Environnement

L’écoanxiété peut influer sur le bien-être des travailleurs. Conscientisés, ils ont de plus en plus à coeur que leur employeur adopte des mesures concrètes pour réduire ses impacts environnementaux. On voit notamment la mise en place de comités d’employés visant à verdir l’entreprise.