200 millions pour acquérir des terrains pour des écoles à Montréal

La Ville de Montréal chiffre à près de 200 millions de dollars la somme nécessaire pour acquérir des terrains voués à plus de vingt projets de construction d’écoles « actuellement prévus » sur son territoire. Une facture qu’elle presse Québec d’assumer afin d’éviter que les résidents de Montréal se retrouvent à payer « plus cher » pour l’éducation de leurs enfants, en raison du marché immobilier particulier de la métropole.

Depuis 2020, les municipalités du Québec doivent céder gratuitement des terrains aux centres de services scolaires sur leur territoire. Une situation qu’ont déplorée dans les dernières années tant la mairesse de Montréal, Valérie Plante, que l’Union des municipalités du Québec, en faisant valoir que cette mesure risque d’affecter les finances de plusieurs villes de la province.

Dans un récent mémoire rédigé dans le cadre des consultations en cours concernant le projet de loi 16 du gouvernement du Québec, qui vise à modifier la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville de Montréal chiffre ainsi à près de 200 millions de dollars la somme qu’elle aura à débourser « seulement pour l’acquisition de terrains » destinés à la construction d’écoles sur son territoire. Ce sont d’ailleurs plus d’une vingtaine de nouveaux établissements scolaires qui « sont actuellement prévus » dans la métropole, mentionne le document, mis en ligne mercredi.

« Cette situation crée une iniquité fiscale dans toutes les zones où le coût des terrains est élevé, dont à Montréal. Par conséquent, les citoyens de ces régions se retrouvent à payer plus cher l’éducation de leurs enfants, qui est, rappelons-le, avant tout une compétence du gouvernement du Québec », relève le mémoire de 23 pages.

La Ville recommande ainsi que le gouvernement du Québec s’engage, dans son projet de loi 16, à assumer les coûts reliés à « l’acquisition et l’aménagement des terrains nécessaires à la construction d’établissements scolaires ». Il est aussi proposé que Québec révise ses normes entourant le financement de la construction d’écoles pour faciliter l’aménagement de bâtiments plus denses répondant au contexte montréalais, où les terrains de grande taille se font de plus en plus rares.

Logement abordable

D’ici un peu moins de 10 ans, la Ville espère avoir contribué à l’aménagement de 60 000 logements abordables sur son territoire. Pour l’aider à atteindre cette cible, elle demande à Québec de donner aux municipalités le pouvoir d’appliquer un zonage différencié pour les projets immobiliers qui incluent uniquement des logements abordables. De tels projets pourraient bénéficier d’une densité plus grande sans avoir à effectuer une demande de dérogation à la Ville, par exemple.

Ainsi, la Ville espère être en mesure de convaincre plus de promoteurs de réaliser des projets de logements abordables, au moment où la valeur des propriétés et les coûts des loyers ont grandement augmenté dans les dernières années.

« Montréal a toujours été envié parmi les grandes métropoles nord-américaines pour son parc de logements abordables, qui constitue l’un de ses atouts majeurs. Or, à défaut d’un changement de cap, les conditions continueront de se dégrader et la perte d’abordabilité sera irréversible », prévient la Ville.