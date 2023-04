Québec vise 2 millions de véhicules électriques sur les routes en 2030

Foi de la CAQ, il y aura 400 000 véhicules électriques de plus sur les routes du Québec en 2030 qu’initialement prévu. Le gouvernement rehausse à 2 millions d’ici la fin de la décennie la cible d’électrification des véhicules légers établie dans son Plan pour une économie verte 2030.

Le ministre de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoît Charette, a profité de la tenue du Salon du véhicule électrique au Stade olympique de Montréal pour annoncer un rehaussement des exigences de la norme sur les véhicules zéro émission (VZE) ciblant les constructeurs d’automobiles présents dans la province.

Dans une révision de la norme VZE suggérée par la CAQ en 2022, la cible pour 2030 se situait à 1,6 million de véhicules légers en 2030. Constatant que les lenteurs dans le virage électrique du transport sont causées du côté de l’offre plutôt que de la demande, le gouvernement va donc exiger des constructeurs qu’ils appuient plus fort que prévu sur l’accélérateur.

« Il y a une disponibilité, mais pas encore assez forte pour la demande des automobilistes québécois », a dit en entrevue au Devoir Benoît Charette. « Ils doivent attendre encore trop longtemps. C’est pourquoi on vient resserrer la norme VZE pour rendre disponibles par les constructeurs plus de leurs véhicules électriques. »

Étant donné qu’on compte à l’heure actuelle environ 200 000 véhicules zéro émission sur les routes du Québec, « on multipliera par dix en quelques années seulement le nombre de ces véhicules sur nos routes », se réjouit le ministre. « Quand on sera 100 % électrique en 2035, ce sont 20 % de nos émissions de GES qui auront été éliminées et c’est majeur. »

Les ventes de véhicules électriques représentent à l’heure actuelle environ 12 % des ventes de tous les véhicules neufs immatriculés au Québec. Pour que la province atteigne cette cible de 2 millions de véhicules, il faudra que plus de la moitié des ventes de véhicules légers neufs en 2027 soient électrifiées, et plus des deux tiers des ventes en 2030.

Bonifier l’infrastructure

Tous les constructeurs ne sont pas au même niveau dans leur propre virage électrique et c’est certainement une occasion à saisir pour ceux qui ont investi plus tôt dans des technologies zéro émission. C’est en tout cas la position prise par le groupe coréen Hyundai, à qui appartient la marque éponyme, la marque Kia et la marque Genesis, plus luxueuse.

« L’an dernier, nous étions deuxièmes derrière Tesla dans l’électrique au Canada. Avec les nouveaux produits attendus dès cette année, nous devrions être bons pour respecter les seuils exigés par le gouvernement », dit Ricardo Chen, directeur senior des nouveaux produits pour Hyundai Canada. « Nous avons certainement les produits et les matériaux pour atteindre les cibles de 2030 et 2035. »

Outre l’offre plus abondante et plus abordable, la disponibilité d’une infrastructure de recharge publique et rapide au-delà des principaux centres urbains pèsera sur le succès de la stratégie d’électrification gouvernementale. Le ministre Benoît Charette recevra au cours des cinq prochaines années 1,4 milliard de dollars de plus que prévu pour son plan vert pour notamment améliorer l’infrastructure publique de recharge.

« Dans les prochaines semaines nous présenterons notre plan de mise en oeuvre », dit M. Charette. Pour l’aide à l’achat il n’y aura aucune nouvelle mesure, mais on relève l’éligibilité des véhicules à un prix de détail de 65 000 $ (plutôt que 60 000 $ auparavant). « Nous avons aussi réservé 60 millions de dollars pour élargir l’accès par les particuliers à des bornes publiques de recharge rapide. »

Le ministre Charette se félicite également d’avoir obligé les constructeurs d’autobus scolaires à effectuer un virage électrique qui n’était pas à leur agenda dans les prochaines années. Il cite Autobus Thomas, « qui sans cette réglementation-là n’aurait probablement pas voulu se convertir à l’électrique ».

« Notre réglementation sur les véhicules commerciaux et les autobus est la bonne », dit le ministre Charrette, qui adopte par ailleurs la position officielle de son parti relativement à la plus récente version du troisième lien entre Québec et Lévis. « C’est la bonne décision vu les coûts et l’achalandage, c’est une décision pragmatique et difficile pour certains, mais qui s’imposait. »