Saviez-vous que l’aviation est exclue du marché du carbone du Québec?

On le répète souvent : voyager en avion pèse lourd dans l’empreinte carbone d’un individu. Pourtant, l’instrument principal de la réduction des GES au Québec — le marché du carbone — ne s’applique pas aux vols à l’intérieur de la province. Les trains et les autobus interrégionaux, eux, y sont toutefois soumis.

Ce n’est là rien de nouveau : le transport aérien est exclu du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE) du Québec depuis son lancement, il y a une décennie. Toutefois, ce passe-droit, dont on ne retrouve mention que profondément dans la documentation ministérielle, est largement inconnu du public.

« C’est très problématique », dit Pierre-Olivier Pineau, le titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. « On se trouve collectivement à subventionner la pollution générée par ce mode de transport très énergivore. C’est de toute évidence la mauvaise direction », affirme-t-il.

Dans l’univers de la comptabilité carbone, l’aviation fait bande à part. Les émissions de l’aviation internationale, parce qu’elles sont libérées de part et d’autre des frontières, ne sont pas comptabilisées dans les inventaires nationaux de gaz à effet de serre (GES). Un protocole parallèle à l’Accord de Paris vise à les réduire.

Au Canada, le même problème de comptabilité touche les vols entre les provinces. À qui doit-on attribuer leurs émissions ? Pour cette raison, les vols interprovinciaux qui touchent terre au Québec ne sont pas assujettis au SPEDE. Toutefois, l’exclusion s’étend aussi au kérosène brûlé par les avions qui relient deux destinations québécoises.

Le ministère de l’Environnement explique au Devoir que cette décision a été prise parce qu’il est difficile de séparer les émissions imputables aux vols intérieurs et celles dues aux vols extérieurs. Comment prendre en compte les GES d’un avion qui part de Toronto, s’arrête à Montréal, puis continue son chemin jusqu’à Sept-Îles, par exemple ?

« Est-ce que ce serait souhaitable que l’aviation soit couverte ? La réponse est oui », observe Jean Nolet, le p.-d.g. de Coop Carbone, une organisation qui a l’habitude de négocier sur le marché du carbone du Québec. « Une fois qu’on a dit ça, est-ce que c’est faisable techniquement ? Ça, je ne sais pas. »

Selon M. Pineau, si le gouvernement n’arrive pas à intégrer l’aviation intérieure au SPEDE pour des raisons techniques, il faudrait au moins qu’il « agisse fortement » pour réduire le recours au transport aérien. « Ce n’est pas ce qui se passe, déplore-t-il. On subventionne les aéroports et des billets d’avion à 500 $. On devrait plutôt être déjà en train de développer une stratégie ferroviaire. »

D’autres secteurs exclus

Le SPEDE impose un plafond global de CO 2 aux grands émetteurs du Québec et aux distributeurs de carburant. Les bons joueurs, qui arrivent à réduire leurs émissions, peuvent vendre des « unités d’émission » en trop à de moins bons joueurs, qui doivent couvrir leurs GES.

Tous les secteurs ne sont pas couverts par le SPEDE. Dans ses communications, le ministère mentionne souvent que l’agriculture et les déchets sont exclus du système. À la demande du Devoir, il a fourni une liste exhaustive des secteurs qui ne sont pas assujettis au SPEDE (voir encadré).

En plus du transport aérien, on constate que le transport maritime bénéficie également d’une exclusion. Ce mode de transport de marchandises émet moins de carbone que d’autres options, comme le camionnage. Son exclusion a donc tendance à encourager des pratiques souhaitables d’un point de vue climatique.

Acquitter ses droits

Le kérosène brûlé lors d’un vol Montréal–Sept-Îles génère environ 80 kg de CO 2 par passager. Au prix actuel du carbone (37 $/tonne), si les transporteurs aériens avaient l’obligation de se conformer au SPEDE, ils devraient s’acquitter de droits d’émissions équivalant à 3 $ par passager.

Pour leur part, les automobilistes payent des droits d’émission par l’entremise du carburant qu’ils achètent. Pour un trajet Montréal–Sept-Îles en voiture sous-compacte, on doit compter une contribution d’environ 6 $. Les passagers d’autobus doivent aussi payer cette charge implicitement : 40 ¢ par passager, toujours pour le même trajet.

En 2019, dernière année prépandémique pour laquelle des données sont disponibles, le transport aérien (en excluant les vols internationaux) a généré l’émission de 0,9 million de tonnes de CO 2 au Québec. Il s’agit de 1 % des émissions totales dans la province cette année-là.

Secteurs exclus du SPEDE Agriculture (sauf les carburants)

Déchets (sauf les carburants)

Transport aérien

Transport maritime

Fuites d’halocarbures de petits émetteurs industriels non assujettis au SPEDE

Émissions fugitives d’émetteurs non assujettis au SPEDE

Émissions provenant du bois de chauffage résidentiel