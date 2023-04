Le Québec et l’Allemagne s’allient pour la transformation numérique industrielle

Le Québec accentue et officialise son partenariat avec l’Allemagne afin de mettre au point les industries manufacturières de demain.

La Foire de Hanovre, qui a lieu jusqu’à vendredi, est la grand-messe mondiale des procédés industriels robotisés et de l’usine intelligente. Geneviève Bourgoing a fait le voyage dans le but de choisir une démonstration à ramener au Québec pour inspirer les entreprises d’ici.

« On a un retard important au niveau de la productivité au Québec. Il faut accélérer l’implantation de projets numériques chez nos industriels », croit la directrice principale du soutien aux entreprises chez Développement économique Longueuil. « Il faut regarder ce que font les gens qui sont encore plus avancés que nous », ajoute-t-elle, précisant que l’Allemagne est un pionnier en la matière.

Mme Bourgoing représente le Réseau des centres d’expertise industrielle 4.0 au Québec, qui a signé jeudi matin une entente de trois ans avec le Labs Network Industrie 4.0 (LNI 4.0), un organisme allemand qui mène un réseau collaboratif international en la matière. Il inclut des pays comme les États-Unis, la Chine, le Japon et d’autres pays européens. Le Québec en est le premier contributeur canadien.

Comme il n’y a pas grand-chose de plus abstrait que le numérique, les organismes québécois et allemand ont en commun d’offrir aux PME des laboratoires où ils peuvent voir et expérimenter des technologies adaptées à leur réalité. Il y en a quatre au Québec et une cinquantaine en Allemagne. « Chaque année, on va ramener une nouvelle démonstration au Québec, qu’on va choisir lors de la foire. Parmi les démonstrations proposées, il y a celles qui peuvent aider à optimiser la consommation énergétique de l’usine. Il y a aussi la chaîne de valeur connectée, permettant aux fournisseurs de suivre l’évolution de chacun des produits en temps réel », précise Mme Bourgoing.

Les industries allemandes, les plus automatisées du monde occidental, sont en train de passer à l’étape suivante, ce que les Allemands appellent l’« industrie 4.0 ».

« L’automatisation, ce sont les robots. Le 4.0, c’est comment connecter les machines et les ateliers d’usine ensemble. Elle ne peut pas se faire sans passer d’abord par l’automatisation », explique Dominik Rohrmus, chef de la direction technologique à LNI 4.0.

Les avantages du 4.0 sont nombreux, selon Anja Simon, directrice générale de LNI 4.0. Il s’agit par exemple d’augmenter sa productivité, de contrer la pénurie de main-d’oeuvre et d’assurer un suivi de ses produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement et de fabrication. Pour l’organisation, il est très important d’établir des normes et standards internationaux pour ces technologies en développement.

Relation mutuellement bénéfique

« Notre intention avec notre partenaire canadien est d’échanger des idées et de voir quelles occasions émergeront », indique M. Rohrmus dans les lumineux locaux munichois de la compagnie Siemens, qui soutient son organisme.

Si grand nombre de PME québécoises n’en sont qu’à leurs premiers pas numériques, d’autres font déjà leur place en Allemagne. C’est le cas de Laserax, dont le siège social est à Québec, qui expose certaines de ses technologies à la Foire de Hanovre. L’entreprise fournit des machines équipées de lasers aux grands fabricants de pièces automobiles de véhicules.

« Les lasers, c’est l’outil de prédilection dans les lignes de fabrication de batteries. Elles peuvent marquer des pièces pour la traçabilité, nettoyer, souder très rapidement pour augmenter la cadence de production, faire de la texturation pour améliorer les échanges thermiques et augmenter la durée de vie », rapporte le président de Laserax, Xavier Godmaire.

Sa compagnie a embrassé la vague 4.0 il y a environ trois ans, dit-il. « On peut se connecter à n’importe lequel de nos équipements partout dans le monde, faire des maintenances et des mises à jour, changer les paramètres des machines », énumère M. Godmaire. Par ailleurs, le marquage au laser s’inscrit dans la même mouvance, car il permet « de tracer l’information pour accéder à des données et être capable d’isoler des causes de rappels automobiles ».

Des objectifs sociaux et environnementaux

Un joueur important de la traçabilité en Europe est maintenant Optel, une compagnie québécoise possédant un bureau près de Munich. Optel crée notamment des machines qui impriment et lisent des numéros d’identification pouvant être attribués à divers produits. En Allemagne, leur principal client est l’industrie pharmaceutique. Des projets sont aussi en cours avec l’industrie automobile pour suivre le cycle de vie des batteries, de la mine jusqu’à la voiture.

« Même les grands manufacturiers n’ont pas une image claire de leur chaîne d’approvisionnement. Mais c’est vraiment important pour eux de pouvoir démontrer que leurs fournisseurs n’ont pas recours au travail forcé ou au travail des enfants et que leur production respecte les lois environnementales et sociales », souligne le vice-président de l’entreprise, Martin Hirschbichler.

Dans les bureaux d’Optel en banlieue de Munich, ce dernier présente un schéma du processus en cours de test. Chaque lot de lithium, de cobalt, de graphite, de silicone et de cuivre qui entre dans la composition de batteries se fait attribuer un identifiant numérique. Les informations désirées y sont consignées, comme le lieu et la date de production, son empreinte carbone et le fait qu’aucun travail forcé n’a été détecté sur place.

Les anodes, cathodes, isolants, électrolytes, capteurs, fils, câbles et autres pièces constituant la batterie obtiennent ensuite leurs propres numéros. À la fin, le module de batterie possède lui aussi un numéro, qui contient toutes les données précédentes. Ces informations détaillées favorisent aussi le recyclage de ses composants.

On se trouve ici à l’intersection de l’industrie « 5.0 », qui fait déjà partie des discussions, selon Geneviève Bourgoing. « C’est de mettre l’humain et l’environnement au centre », souligne-t-elle.

Parions qu’il y aura encore longtemps matière à collaboration, afin de développer les meilleures pratiques, avec plusieurs pays du monde.

Ce reportage a été financé grâce au soutien du Fonds de journalisme international Transat-Le Devoir.